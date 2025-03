Autofahrer fährt Fußgänger in Hamburg an und flüchtet zunächst Stand: 15.03.2025 13:00 Uhr In Hamburg-Wilhelmsburg hat in der Nacht zu Sonnabend ein 21-jähriger Autofahrer einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer flüchtete zunächst, stellte sich später aber.

Der 21-Jährige war in der Schlenzigstraße von der Straße abgekommen, dabei fuhr er den Fußgänger an. Der 37 Jahre alte Mann wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Doch anstatt dem Mann zu helfen, ließ der Autofahrer ihn am Unfallort zurück und flüchtete. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Autofahrer kehrt zu Fuß zum Unfallort zurück

Als die Polizei vor Ort war, kam der Autofahrer dann zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Er gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Eine Blutprobe ergab, dass der 21-Jährige keinen Alkohol getrunken hatte. Ob unter Drogeneinfluss stand, ist laut Polizei noch unklar. Das Fahrzeug wurde erst später mit entsprechenden Schäden aufgefunden.

