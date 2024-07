Auto gerät auf Gehweg: Ein Toter und fünf Verletzte am Jungfernstieg

Stand: 02.07.2024 17:41 Uhr

Am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt hat es am Dienstagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Ein 39 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben, fünf weitere Menschen wurden verletzt.