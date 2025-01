Stand: 08.01.2025 16:42 Uhr Anne Gnauk wird Leiterin des Olympiastützpunkts in Hamburg

Nach längerer Suche ist eine der wichtigsten Personalentscheidungen im Hamburger Sport gefallen. Anne Gnauk wird neue Leiterin des Olympiastützpunkts Hamburg/Schleswig-Holstein. Bislang ist sie bekannt durch ihre Arbeit in der Geschäftsführung des HSV e.V. Dort hat sie sich unter anderem um erfolgreiche Spitzenathletinnen und -athleten gekümmert. Gnauk tritt ihren neuen Job im März an. Sie ist Nachfolgerin von Ingrid Unkelbach, die Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen war.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.01.2025 | 16:30 Uhr