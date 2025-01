Stand: 20.01.2025 18:03 Uhr Angriff von HSV-Hooligans auf Kölner Fans: Grote fordert Konsequenzen

Am Sonnabend haben mutmaßliche HSV-Hooligans auf Kölner Anhänger eingeprügelt - darunter auch ältere Menschen und Frauen. Hamburgs Sport- und Innensenator Andy Grote (SPD) forderte am Montag im Gespräch mit NDR 90,3 mehr Stadionverbote. Er sei froh, dass der HSV sich entschuldigt und die richtigen Worte gefunden habe. "Allerdings müssen dem dann auch mal Taten folgen", sagte Grote. Falls man Täter identifizieren könne, dürften diese "auf absehbare Zeit kein Stadion mehr von innen sehen". In diesem Punkt sei in der Vergangenheit bei den Vereinen kein konsequentes Handeln zu sehen gewesen.

