An der A7 Steine auf Autos geworfen: Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte offenbar Steine auf Autos geworfen haben, sucht die Hamburger Polizei nun Zeuginnen und Zeugen. Die Autos wurden am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der Autobahn 7 in Höhe Bahrenfeld beschädigt. Mehrere Autofahrerinnen und -fahrer hatten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem ihre Fahrzeuge auf der Fahrt Richtung Süden getroffen worden waren. Bei einem Mercedes wurde durch den Aufprall die Frontscheibe zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

