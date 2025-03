Altona: Diebe stehlen Metallteile des Helgoland-Denkmals Stand: 05.03.2025 18:33 Uhr Diebe haben das Helgoland-Denkmal in Hamburg beschädigt und eine große Schiffsschraube in der Grünanlage Altonaer Balkon abgebaut. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Mitarbeitende des Bezirksamtes meldeten am Dienstagmorgen, dass das Helgoland-Denkmal in der Grünanlage Altonaer Balkon erheblich beschädigt sei. Eine Überprüfung ergab: An der rund 160 Jahre alte Sandsteinstele, die an das Seegefecht vor Helgoland vom 9. Mai 1864 erinnert, wurde oberhalb des Fußes eine Gedenktafel aus Metall gestohlen. Sie wurde vermutlich mit einer Flex vom Gestein getrennt, wie die Polizei mitteilte.

Auch Schiffsschraube geklaut

Außerdem wurde wenige Meter neben dem Denkmal eine mehrere Hundert Kilogramm schwere metallene Schiffsschraube gelöst und ebenfalls geklaut.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Sie geht davon aus, dass die Diebe zwischen dem 25. Februar und 4. März am Werk waren. Es sei aber unklar, wie sie die schweren Metallteile abtransportieren konnten.

