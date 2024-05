Stand: 16.05.2024 15:18 Uhr Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld

Das Heiligengeistfeld im Stadtteil St. Pauli soll ab Sonnabend wieder zum Treffpunkt für Sportfans in Hamburg werden. In der Active City Arena geht es für die deutschen Beachvolleyballer zunächst um ein zweites Olympia-Ticket. Dann folgen die Deutschen Meisterschaften im Breaking. Dieser Tanzsport gehört in Paris erstmals zum olympischen Programm. Auf einem Feld neben der Arena wird auch Padel gespielt, eine Mischung aus Squash und Tennis. Zum Abschluss schlagen am ersten Juni-Wochenende erneut die Beachvolleyball-Profis auf. Die Tribünen werden dann noch bis Mitte Juli fürs Fanfest bei der Fußball-Europameisterschaft genutzt.

