A7 in Hamburg am Wochenende rund um den Elbtunnel gesperrt Stand: 16.11.2023 11:03 Uhr Ein Abschnitt der Autobahn 7 in Hamburg wird am kommenden Wochenende für 55 Stunden voll gesperrt. Hintergrund sind Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona.

Vom 17. November, 22 Uhr, bis zum 20. November, 5 Uhr, wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark in beide Richtungen nicht befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Damit ist auch der Elbtunnel von der Vollsperrung betroffen. Die Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld, -Hausbruch, -Waltershof, -Othmarschen und -Volkspark werden den Angaben zufolge am 17. November bereits ab 21 Uhr geschlossen.

Umleitungen empfohlen

Die Autobahn GmbH Nord empfiehlt für den überregionalen Verkehr eine Umleitung über die A1, A21 und B205. Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus dem Süden kommen, sollen ab dem Buchholzer Dreieck oder dem Maschener Kreuz auf die A1 fahren. Von dort aus geht es über die A21 und die B205 zurück auf die A7. Wer aus dem Norden kommt, soll an der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 fahren und von dort der Umleitung über A21 und A1 folgen.

Bauarbeiten für Lärmschutztunnel in Altona

Hintergrund der Vollsperrung ist, dass der Hamburger Abschnitt der A7 auf acht Spuren erweitert wird. Nördlich des Elbtunnels bekommt die verbreiterte Autobahn einen gut zwei Kilometer langen Lärmschutztunnel im Bereich Altona. Drei große Querstraßen - die Behringstraße, der Osdorfer Weg und die Bahrenfelder Chaussee - verlaufen bereits über die ersten Tunnelelemente. Diese werden verbreitert, um ab April kommenden Jahres wieder den uneingeschränkten Verkehr auf den Straßen über die Autobahn zu ermöglichen. Während der A7-Vollsperrung Anfang Oktober sind auf die bereits stehenden Tunnelwände am Osdorfer Weg und an der Bahrenfelder Chaussee Fertigteile für die Tunneldecke gesetzt worden. Für die gleiche Prozedur an der Behringstraße wird die Autobahn nun erneut gesperrt.

Mit der November-Vollsperrung soll auch die Hauptbauphase für den Tunnel über der Richtungsfahrbahn Hannover beginnen. Dafür müssen alle sechs Spuren auf die Richtungsfahrbahn Flensburg verlegt werden. Der Lärmschutztunnel in Altona soll bis 2028 fertig sein.

