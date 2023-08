63-Jähriger stürzt ins U-Bahn-Gleisbett und wird gerettet Stand: 16.08.2023 15:19 Uhr Am U-Bahnhof Lohmühlenstraße in Hamburg-St. Georg ist ein Mann am Dienstagabend ins Gleisbett gefallen, konnte aber gerade noch rechtzeitig gerettet werden.

Der 63-Jährige war mit einer Begleiterin unterwegs und stürzte aus unbekannten Gründen vom Bahnsteig. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zogen Hochbahn-Mitarbeiter den Mann zunächst in den Raum unter den Bahnsteig, um ihn vor einem einfahrenden Zug zu schützen.

Kollegen informierten die Leitstelle und gaben Lichtsignale in den Tunnel ab - dadurch konnte ein einfahrender U-Bahnzug gerade noch rechtzeitig gestoppt werden. Nach Abschalten des Stroms wurde der 63-Jährige von Rettungskräften der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und kam in ein Krankenhaus. Eine Begleiterin des Mannes erlitt einen Schock.

