49-Jährige wird in Polizeigewahrsam bewusstlos und stirbt in Klinik Stand: 14.02.2023 21:01 Uhr Eine 49-jährige Frau aus Hamburg-Neuallermöhe ist bereits am 5. Februar in Polizeigewahrsam bewusstlos geworden und am Dienstag in einer Klinik gestorben. Nun laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

In der Nähe ihrer Wohnung in Neuallermöhe läuft eine Frau durch die Straßen. Sie trägt einen Schal, bittet Passanten sie damit zu würgen. Die 49-jährige ist offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Beamtinnen und Beamte halten sie auf, bringen sie zur Wache in Bergedorf - zum Eigenschutz. Ein Amtsarzt soll die Frau untersuchen. Auf der Wache fällt sie plötzlich kopfüber auf den Boden. Das war am 5. Februar.

Polizei will "Beitrag zur vollumfänglichen Aufklärung" leisten

Nach Angaben der Polizei ist sie ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Beamtinnen und Beamte eilen herbei, die Frau schlägt und tritt sie. Schließlich verliert die Frau das Bewusstsein, zeigt keine Lebenszeichen mehr. Ein Notarzt brachte sie daraufhin in ein Krankenhaus. Am Dienstag ist die Frau in einer Klinik gestorben. "Wir bedauern den Tod zutiefst und unser aller Mitgefühl gilt insbesondere der Familie. Wir werden unseren Beitrag zur vollumfänglichen Aufklärung des Sachverhalts leisten", erklärte Polizeisprecherin Sandra Levgrün.

Interne Ermittlungen laufen

Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf Fehlverhalten der Einsatzkräfte. Das Dezernat für Interne Ermittlungen untersucht den Fall.

