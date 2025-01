Wie erwische ich die schnellste Kasse im Supermarkt? Stand: 13.01.2025 11:45 Uhr Jeder kennt das: Ihr stellt euch an einer Kasse an und an allen anderen scheint es schneller voran zu gehen. Diese drei Tipps helfen euch dabei, die richtige Schlange auszuwählen.

1. Immer beim ruhigsten Kassierer anstellen

Es gibt Kassiererinnen und Kassierer, die sich einfach gerne unterhalten. Das ist zwar sympathisch, aber verlangsamt alles. Also, wenn ihr Zeit sparen wollt, stellt euch lieber an einer Kasse an, an der niemand mit euch smalltalken möchte.

2. Keine Angst vor der Kundin mit dem vollen Einkaufswagen

Ein überfüllter Einkaufswagen, schreckt uns an der Kasse meist ab. Das liegt daran, dass unser Gehirn sich selbst eine Erklärung bildet. Nämlich: "Voller Wagen - das dauert ewig". Dabei dauert das Scannen und Einpacken an der Kasse meistens nicht lange. Mehr Zeit frisst der Bezahlvorgang. Deswegen gilt: Reflex ausschalten und lieber hinter die zwei Kunden mit vollen Einkaufswagen stellen und nicht hinter die fünf, die jeweils nur acht Produkte auf das Band legen.

3. An die linke Kasse, bitte!

Weil die meisten von uns Rechtshänder sind, neigen wir dazu, uns in Richtung der Schlangen auf der rechten Seite zu orientieren. Also sind die Kassen links von uns oft leerer und dort geht es dann auch meist schneller.

