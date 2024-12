Serien: Diese Highlights erwarten euch 2025 Stand: 27.12.2024 10:29 Uhr Neue Serien und langersehnte Fortsetzungen: Was hält das Serienjahr 2025 für uns bereit?

Jede Woche checken unsere Serienexpertinnen Vivian und Jule die neuesten Serien und schildern euch in den Serienchecks der Woche, was ihnen beim Schauen durch den Kopf gegangen ist. Jetzt gibt Vivian euch einen Ausblick, was das Serienjahr 2025 für euch bereit hält.

Serienausblick: "Stranger Things", Staffel 5 (finale Staffel!)

Im Stream auf: Netflix

Genre: Sci-Fi/Drama

Start: tba

Worum geht's: Noch ist nicht viel über die Handlung bekannt. Nur, dass die neue Staffel im Herbst 1987 spielt, also gibt es einen Zeitsprung von etwa eineinhalb Jahren. Höchstwahrscheinlich gibt es ein großes Finale mit Eleven, die gegen Vecna kämpft. Das Monster ist noch nicht besiegt.

Vivians erste Gedanken:

"Ich hab mega Bock! Wir haben so lange gewartet, es wird Zeit, dass die neue Staffel ENDLICH kommt!



Bin fast schon traurig, dass dann die Serie komplett vorbei ist…"

Serienausblick: "The Last Of Us", Staffel 2

Im Stream auf: Sky/WOW

Genre: Drama

Start: Frühling 2025

Worum geht's: Wie die erste Staffel basiert auch die zweite auf dem Videospiel "The Last Of Us". Somit wissen wir schon ungefähr, um was es geht: In den ersten Stunden des Spiels kommt es zu einem überraschenden Todesfall. Ellie und ihre Freundin Dina wollen sich rächen. Dafür erkunden sie gemeinsam weiter die vom Virus völlig zerstörte Welt. Viele neue Charaktere kommen hinzu und Joels Entscheidung aus dem ersten Teil holt alle ein.

Vivians erste Gedanken:

"'The Last Of Us' ist für mich immer noch eine der besten Serien ever, umso gespannter bin ich, ob sie das bei Staffel 2 aufrecht erhalten können.



Ist 'ne komplizierte Story im Spiel, mit verschiedenen Perspektiven, bin gespannt, wie sie das machen wollen."

Serienausblick: "Gerry Star – Der (schlechteste) beste Produzent aller Zeiten"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Comedy

Start: 10. Januar 2025

Worum geht's: Um Gerry Star, einen nicht so wirklich erfolgreichen Musikproduzenten. Er will unbedingt beim Deggendorfer Song-Contest gewinnen, um einen ehemaligen Musikerkollegen zu beeindrucken. Dazu stellt er sich eine Band zusammen.

Vivians erste Gedanken:

"Ist von den Machern von 'Die Discounter'. Liebte den Humor da. Das wird bestimmt auch gut!



Mag den Trailer schon sehr gerne! Ist für mich jetzt schon ein Highlight im Januar."

Serienausblick: "Cassandra"

Im Stream auf: Netflix

Genre: Psycho-Thriller

Start: 6. Februar 2025

Worum geht's: Cassandra ist eine elektronische Haushaltshilfe aus den 70ern. Nachdem ihre Eigentümer damals unter seltsamen Umständen ums Leben gekommen sind, steht das Haus über 50 Jahre leer. Dann zieht eine neue Familie ein und weckt Cassandra aus ihrem langen Schlaf auf.

Vivians erste Gedanken:

"Finde den Trailer schon mega gruselig! Klingt nach einer spannenden Miniserie.



Wird bestimmt angenehmen, danach noch mit einer Alexa alleine im Raum zu sein!"

Serienausblick: "Daredevil: Born Again"

Im Stream auf: Disney+

Genre: Action-Drama/Marvel-Serie

Start: 5. März 2025

Worum geht's: Matt Murdock führt ein Doppelleben. Einerseits ist er Anwalt, nebenher bekämpft er in New York als maskierter Daredevil das Böse. Dadurch, dass Murdock blind ist, sind seine anderen Sinne geschärft und er hat seinen Gegnern gegenüber einen Vorteil.

Vivians erste Gedanken:

"Gab schonmal eine 'Daredevil'-Serie auf Netflix - knüpft die Serie dran an oder wird es ein Remake?



'Daredevil' ist ein super spannender Charakter, werde ich mir auf jeden Fall anschauen!"

Serienausblick: "Ironheart"

Im Stream auf: Disney+

Genre: Action/Marvel-Serie

Start: 25. Juni 2025

Worum geht's: Nachdem Tony Stark alias "Iron Man" in "Avengers: Endgame" sein Leben opferte, um die Welt zu retten, brauchen wir eine Nachfolgerin: Riri Williams, eine geniale Teenie-Erfinderin. Sie entwickelt eine genau so coole Rüstung wie ihr Vorbild "Iron Man". Was genau sie damit anfängt? Wir lassen uns überraschen, über die Handlung ist noch nichts bekannt.

Vivians erste Gedanken:

"Geil! 'Iron Man' war mein Lieblings-Avenger. Ich bin froh, dass er mit 'Ironheart' jetzt ein bisschen zurückkommt.



Riri kennt man schon als Charakter aus 'Black Panther 2'. Da fand ich sie schon cool. Bin gespannt, wie sie sich schlägt."

Serienausblick: "A Knight Of Seven Kingdoms"

Im Stream auf: Sky/Wow

Genre: Historien-Drama

Start: Ende 2025

Worum geht's: Ist ein weiteres GoT-Spin-Off und spielt etwa ein Jahrhundert vor "Game of Thrones". Die Serie basiert auf der Novelle "Der Heckenritter". Da geht es um den jungen Dunk, der ein Ritter werden will. Im Laufe der Geschichte lernt er den jungen Targaryen-Prinzen Ei kennen, der ihm als Knappe dient. Gemeinsam erleben die beiden verschiedene Abenteuer.

Vivians erste Gedanken:

"Bin bisschen genervt von dem Franchise, aber bisher waren alle GoT-Spin-Offs gut. Ich hoffe, auch hier machen sie was draus.



Vielleicht wird dadurch ja die ganze Geschichte von 'Game Of Thrones' einfach noch klarer."

Weitere neue Staffeln:

"Severance" - Staffel 2 (Apple TV+) - 17.01.2025

- Staffel 2 (Apple TV+) - 17.01.2025 "The Night Agent" - Staffel 2 (Netflix) - 23.01.2025

- Staffel 2 (Netflix) - 23.01.2025 "The White Lotus" - Staffel 3 (Sky/WOW) - 17.02.2025

- Staffel 3 (Sky/WOW) - 17.02.2025 "Star Wars: Andor" - Staffel 2 (Disney+) - 23.04.2025

- Staffel 2 (Disney+) - 23.04.2025 "You - Du wirst mich lieben" - Staffel 5 (Netflix), finale Staffel! - Frühjahr 2025

- Staffel 5 (Netflix), finale Staffel! - Frühjahr 2025 "Wednesday" - Staffel 2 (Netflix) - Sommer 2025

- Staffel 2 (Netflix) - Sommer 2025 "The Bear" - Staffel 4 (Disney+) - Sommer 2025

