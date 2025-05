Deutsche Sprache: 11 Beweise, dass Kleinigkeiten den Unterschied machen Stand: 19.05.2025 11:11 Uhr Deutsche Sprache, schwere Sprache? Diese Beispiele zeigen, dass der vielzitierte Satz keine leere Floskel ist.

Habt ihr schon mal laut losgelacht? Oder doch eher lautlos gelacht? Die deutsche Sprache ist nicht nur ziemlich kompliziert, sondern auch verdammt witzig: Ein falsch gesetztes Komma, ein Leerzeichen zu viel oder eine Verwechslung von Groß- und Kleinschreibung können den Sinn eines Satzes so verändern, dass wir uns vor Lachen nicht mehr halten können. Hier kommen 11 witzige Beispiele:

Du Ungeheuer

Großes oder kleines "U" - das ist hier die Frage!

Verbot oder Aufforderung?

Was denn nun - sollen wir den Computer ausschalten oder nicht? Der obere Satz sagt Zweiteres, der untere Ersteres. Wir sind verwirrt!

Laut vs. leise

In Bus und Bahn empfehlen wir, lautlos zu lachen. Erzählt der Chef einen Witz, neigen wir dazu, laut loszulachen. Ist doch ganz einfach!

Liebe vs. Sex

Nur mal so: Der Satz "Wir sind am 2. April 2007 zusammen gekommen" klingt traurig - denn er sagt aus, dass ihr seit 13 Jahren keinen gemeinsamen Orgasmus hattet. Der Satz "Wir sind am 2. April 2007 zusammengekommen" wird hingegen wahrscheinlich ein entzücktes "Hach" hervorrufen, weil er ihr schon so lange zusammen seid.

Der dichte Dichter

Merke: "dichter" = besoffener, "Dichter" = Poet.

Umfahren vs. umfahren

Wir umfahren eine Person, um sie nicht umzufahren ... Ist euch schon mal aufgefallen, dass "umfahren" das Gegenteil von "umfahren" ist?

Tagsüber oder abends?

Auch hier sind es die kleinen, aber feinen Details, die den Unterschied machen ...

Wenn Satzzeichen Leben retten

"Und, war Opa lecker?" ... Oder doch eher: "Und, war lecker, Opa?"

Wer spricht?

Wer sagt, dass wer nicht Auto fahren kann? Im ersten Beispiel sagt der Mann, dass die Frau nicht Auto fahren kann. Im zweiten Satz sagt die Frau, dass der Mann es nicht kann. Verrückt, was Satzzeichen können, oder?

Der Gefangene und der Floh

Oben eine echte Newsmeldung - unten eine, wie wir sie gerne mal lesen würden.

Huch?!

Und ein letztes Beispiel aus der Kategorie Groß- und Kleinschreibung. No words needed.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 11.07.2022 | 06:00 Uhr