Diese 9 Bücher katapultieren euch zurück in eure Kindheit Stand: 19.02.2025 11:08 Uhr Jeder kennt sie, jeder liebt sie: die Helden aus unseren Kinderbüchern. Wir gehen mit euch auf Zeitreise - in die Welt der besten Klassiker unserer Kindheit!

von Chantale Rau

War es früher nicht die schönste Zeit überhaupt, wenn uns Mama, Papa, Oma oder Opa zum Einschlafen unsere Lieblingsbücher vorgelesen haben? Das stärkste Mädchen der Welt, der Fisch mit der Glitzer-Schuppe und das komische gepunktete Wesen mit feuerrotem Haar - sie alle haben uns früher zum Träumen gebracht und sind bis heute in Erinnerung geblieben.

Wir nehmen euch mit auf einen Nostalgie-Trip. Diese Bücher haben wir früher verschlungen:

1. Der Regenbogenfisch (Marcus Pfister)

Erst zu eitel, dann doch bereit, seine schicken Schuppen zu teilen: der Regenbogenfisch. Besonders Glitzer-Effekt zum Anfassen ist uns bis heute in Erinnerung geblieben.

2. Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren)

"Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe" - mit solchen Aussagen ist das stärkste Mädchen der Welt zur Kultfigur geworden. Mit Tommy, Annika, Kleiner Onkel und Herrn Nilsson an ihrer Seite hat sich Pippi Langstrumpf bis heute einen Platz in unseren Herzen gesichert.

3. Die kleine Hexe (Otfried Preußler)

Dieses Kinderbuch aus dem Jahr 1957 ist heute noch ein wahrer Klassiker und wurde in über 40 Sprachen übersetzt. Wer kennt schließlich nicht die kleine Hexe mit ihrem Raben Abraxas?

4. Das Sams (Paul Maar)

Dienstag ist Dienst, am Donnerstag donnert's, Freitag ist frei und am Samstag kommt - na klar - das Sams! Das ominöse Wesen im Tauchanzug bringt Herrn Taschenbiers Leben ganz schön durcheinander - und uns bis heute noch ordentlich zum Lachen.

5. Das fliegende Klassenzimmer (Erich Kästner)

Ein Internat, fünf Freunde, viele Abenteuer: Erich Kästners Buch wurde mehrfach verfilmt und gehört heute noch zu den unschlagbaren Kinderbuch-Klassikern.

6. Die kleine Raupe Nimmersatt (Eric Carle)

Äpfel, Pflaumen, Kuchen, Käse, Wurst - und doch wird sie nie satt. Das Gefühl kennt wohl jeder. Wenn wir uns doch alle am Ende in einen Schmetterling verwandeln würden ...! (Spoiler)

7. Die unendliche Geschichte (Michael Ende)

Dieses Kinderbuch hat uns doch alle verzaubert. Auch Jim Knopf und Momo gehen übrigens auf Michael Ende zurück.

8. Emil und die Detektive (Erich Kästner)

Emil Tischbein und seine Freunde machen sich auf die Suche nach einem fiesen Dieb - natürlich mit Erfolg. Emil und die Detektive war sicherlich für viele der erste "Krimi".

9. Wo die wilden Kerle wohnen (Maurice Sendak)

Gefletschte Zähne, fürchterliche Augen und lautes Gebrüll - zugegeben, dieses Kinderbuch ist zwar ein wenig gruselig, dafür aber unvergesslich geblieben. Nostalgie pur!

