13 Filme, die unsere Kindheit geprägt haben Stand: 19.02.2025 11:11 Uhr "Pippi Langstrumpf" und "Ein Schweinchen namens Babe": Nostalgie pur! Aber es gibt noch viel mehr Filme, die wir nie vergessen werden - von "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" bis "Mary Poppins".

Erinnert ihr euch noch an euren ersten Kinofilm? An den ersten Filmabend mit euren Eltern und Geschwistern im heimischen Wohnzimmer? Oder an gemütliche Wochenenden, an denen ihr die Videokassette eures Lieblingsfilms eingelegt habt, während Mama und Papa noch geschlafen haben?

Ja? Dann geht euch bei der Erinnerung an den einen oder anderen der folgenden 13 Filme bestimmt das Herz auf - denn sie haben die Kindheit und Jugend vieler Menschen geprägt, die in den 1990ern und 2000ern aufgewachsen sind.

1. "Pippi Langstrumpf"

Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf ist das stärkste Mädchen der Welt. Von ihr haben wir gelernt, Fünfe auch mal gerade sein zu lassen und voller Zuversicht auf die Herausforderungen des Lebens zu schauen.



2. "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft"

Ein verwirrter Wissenschaftler, der seine Kinder versehentlich in Mini-Kinder verwandelt - so simpel, aber auch so genial! Nachdem wir den Kids dabei zugeschaut haben, wie sie von einem Abenteuer ins nächste stolpern, konnten wir in den Film-Nachfolgern zusehen, wie ein Riesenbaby die Welt erkundet und wie die Eltern sich selbst schrumpfen. Mittlerweile wurden die Filme schon neu aufgelegt, aber wir werden die Originale wohl nie vergessen!



3. "Ein Schweinchen namens Babe"

"Darf ich Mama zu dir sagen?" Was haben wir das kleine sprechende Schweinchen damals geliebt! Weil seine Mutter geschlachtet wurde, muss Babe einen neuen Platz im Leben finden - gar nicht so einfach, aber wirklich süß! Übrigens: Angeblich wurden für die Dreharbeiten fast 50 Ferkel ausgebildet. Und: Der Hauptdarsteller James Cromwell soll während der Dreharbeiten entschieden haben, künftig vegan zu leben.



4. "Der König der Löwen"

Auch Pumba, Simba, Mufasa und Co. haben schon eine Neuauflage bekommen - aber erinnert ihr euch noch an das Original? 1994 hat das riesige Erfolge eingefahren. Kein Wunder!



5. "Kevin - allein Zuhaus"

Ein absoluter Klassiker, der zu Weihnachten nicht fehlen darf: Kevin wird zu Hause vergessen und wehrt sich auf sehr kreative Art und Weise gegen Einbrecher, die einfach nicht locker lassen. Herrlich!



6. "Das Dschungelbuch"

"Probier's mal mit Gemütlichkeit!" Keine Frage - Balu, Mogli und Co. gehörten damals einfach dazu! Die Geschichte ist bis heute ein großer Erfolg, immer wieder werden Nachfolger veröffentlicht.



7. "Die unendliche Geschichte"

Der zehnjährige Bastian, der von seinen Mitschülern schikaniert wird, entflieht in seine ganz eigene Welt - im wahrsten Sinne des Wortes! Vielleicht sollten wir mal wieder nach Phantasien reisen!



8. "Free Willy – Ruf der Freiheit"

Ein Junge, der alles riskiert, um einen Wal zu retten - diese Geschichte hat uns damals berührt wie kaum eine andere ...



9. "Mary Poppins"

Das Original von Mary Poppins stammt aus dem Jahr 1964 - und trotzdem wird es bis heute geschaut! Die Handlung rund um das magische Kindermädchen, das einer zerrütteten Familie zu einem besseren Zusammenleben verhilft, fasziniert so sehr, dass es mittlerweile mehrere Neuauflagen und ein erfolgreiches "Mary Poppins"-Musical gibt.



10. "Mrs. Doubtfire"

Auch hier hatten wir es mit einem ganz besonderen Kindermädchen zu tun: Um die Familie wieder zusammenzubringen, sucht der Familienvater Daniel Hillard (Robin Williams) einen Job - und wird so zu Mrs. Doubtfire.



11. "Karlsson vom Dach"

Der leicht seltsame Junge mit dem Propeller auf dem Kopf ist eine weitere Erfolgsfigur von Astrid Lindgren. Im Rückblick kommen uns Karlsson und seine Sprüche und Aktionen fast noch verrückter vor ...



12. "Das Sams"

Wenn wir doch als Kinder auch so viele Wünsche frei gehabt hätten! Das Sams hat viele von uns nicht nur als Buch, sondern auch als Film begeistert.



13. "My Girl – meine erste Liebe"

"Er kann ohne seine Brille nichts sehen!" Diese herzzerreißende Szene bei der Beerdigung von Thomas J. habt ihr sicherlich auch noch im Kopf, wenn ihr "My Girl" gesehen habt. Wer den Film aus dem Jahr 1991 tatsächlich nicht kennt, sollte das dringend ändern. Es geht um die erste große Liebe - und wie sie dem Mädchen Vada viel zu früh genommen wurde.

