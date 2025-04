Let's Talk About Eggs, Baby! Stand: 04.04.2025 10:19 Uhr Farbe, Größe, Wert und Beweglichkeit: Schon mal etwas intensiver über Eier nachgedacht? Nicht? Lohnt sich! Pünktlich zum Eierfest haben wir für euch ein Potpourri an unnützem Eierwissen.

Wie die Scheibe, so das Ei ...

Braunes Huhn = braunes Ei? Mythos! Nicht das Gefieder des Huhns entscheidet über die Eierfarbe, sondern sein Ohr. Ist die Ohrscheibe (ein Anhängsel unterhalb des Auges) weiß, kommt höchstwahrscheinlich ein weißes Ei raus. Ist sie rot, landet vermutlich ein braunes Ei im Stroh.

Nur bei grün, da ist's vorbei ...

Die ganz besonders Klugen unter euch sagen jetzt vielleicht: Es gibt aber auch grüne Eier. Stimmt! Die werden von den sogenannten Araucana-Hühnern gelegt. Und die haben grüne Ohren? Nein, sie haben in der Regel gar keine Ohrscheiben!

Lass mich dir die Eier legen ...

Ovomantie, Oomantie oder Ooskopie: Eine Wahrsagermethode, bei der aus Eiern gelesen wird. Eier gelten schon lange als Symbol für Leben und Fruchtbarkeit, ihnen wird sogar eine magische Wirkung zugesprochen. Angeblich kann durch sie Kontakt zu Ahnen, Geistern und Göttern aufgenommen werden. Ob jetzt durch das Eigelb oder doch eher das Eiweiß können wir euch aber leider nicht verraten ...

Die Deutschen stehen auf Eier ...

Im Schnitt hat jeder bzw. jede Deutsche im Jahr 2024 249 Eier (!!!) gegessen.

Immer schön schaukeln ...

Wenn ein Huhn ein Ei ausbrütet, dreht es dieses angeblich bis zu 50 mal pro Tag, damit das Eigelb (langfristig Küken) nicht auf einer Seite an der Schale festklebt.

Wer hat die dicksten Eier?

Eier werden in unterschiedlichen Gewichtsklassen verkauft: S, M, L und XL. Ein durchschnittliches Ei wiegt um die 60 Gramm und liefert damit weniger als 100 Kalorien. Die größten Eier legt übrigens der afrikanische Strauß: 15 bis 20 Zentimeter Durchmesser hat ein Straußenei. Das entspricht etwa der Masse von 25 Hühner-Eiern!

Was lange wehrt ...

Nach dem Legen ist ein rohes Ei bis zu 28 Tage haltbar - hartgekocht und im Kühlschrank sogar noch länger.

Erst waschen, dann pulen?

Schreckt ihr Eier nach dem Kochen auch immer ganz schnell mit Wasser ab? Lasst es! Die Schale geht nicht besser ab, wenn das Ei vorher abgeschreckt wurde. Das hängt einzig und allein davon ab, wie alt das Ei ist. Ältere Eier sind leichter zu pellen.

Großer Genuss!

Das größte handgemachte Schoko-Osterei wurde 2012 in Argentinien zusammengeschustert: 8,5 Meter hoch, 7,5 Tonnen Schokolade.

Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?

Wie war das nochmal mit der Schwimmprobe und dem Ei? Hier nochmal zum Mitschreiben: Um zu prüfen, ob ein Ei noch frisch ist, legt ihr es in ein mit kaltem Wasser gefülltes Glas. Bleibt es flach am Boden liegen, ist es frisch. Ab einem Alter von zwei Wochen schwimmt es senkrecht im Gefäß. Ab zwei Monaten ragt es aus dem Wasser raus.

How much is the egg?

Das teuerste Ei der Welt ist übrigens etwa 30 Millionen Dollar (etwa 28 Millionen Euro) wert. Das Ding besteht aber selbstredend nicht aus Proteinen, sondern aus einem weißen 118-Karat-Diamanten. Erklärt das stolze Sümmchen, oder?

Buntes Bällebad ...

Warum zur Hölle eigentlich Eier an Ostern - und wieso auch noch in bunt? Erklärungen kursieren (wie immer, wenn es um Jahrhundertbräuche geht) einige. Angeblich stehen Eier im Christentum für Leben, Wiedergeburt und Auferstehung. Um ihre Bedeutsamkeit zu unterstreichen, hat man sie im Mittelalter rot angemalt - was an Jesu Blut erinnern sollte. Auch in Jahrtausend alten Gräbern in Ägypten hat man aufgehübschte Eier entdeckt.

