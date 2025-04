Stand: 04.04.2025 10:22 Uhr Die süßesten Ostertiere

An Ostern ist nicht nur der Schokohase süß - vor allem Tierbabys haben es uns angetan. Die gehören zum Fest einfach dazu. Ob Kaninchen, Lämmchen oder Küken - sie alle haben den süßen Babyblick drauf und versetzen uns damit in Entzücken.

Glaubt uns, euch wird beim Anblick dieser Tiere ein minutenlanges Seufzen begleiten. Und genau das wollen wir hören. Also los, scrollt euch durch - und dann: 3 ... 2 ... 1 ... "Süüüüüüüüüüüüß"!

1. Ein Kaninchen namens Zwergwidder

Große Kulleraugen haben schon immer gezogen. Dieser süße Zwergwidder weiß, wie man die Menschen dazu bringt, alles für ihn zu tun. Oder etwa nicht?

2. K(l)einohrhasen

Das Hauskaninchen ohne Ohren (rechts) und sein Geschwisterchen wurden 2012 im Tierpark Limbach-Oberfrohna präsentiert.

3. Kaninchen im blumigen Umfeld

Ein echter Osterhase kann über Hängeohren nur lachen. Auch dieser Kleine hier präsentiert seine Antennen stehend - und das nicht nur zu Ostern.

4. Häschen und Bienchen

Hier genießt jemand die Sonne. Während das kleine Kaninchen vor sich hin döst, arbeitet die Biene im Frühblüher.

5. Lämmer hoch Fünf

Fünflinge! Das kann ja nur ein schönes Osterfest werden. Fünf Mal "süüüüüüß".

6. Kleine Zicklein

Von Natur aus frech, neugierig und - nicht zu vergessen - süüüüß sind auch kleine Babyziegen.

7. Lämmchen mit Mama

Die beiden Lämmchen sind aus einem Nickerchen aufgewacht und wärmen ihre Nasen in der Sonne - und an Mama.

8. Propeller-Lamm

Ein Lämmchen mit Propeller-Ohren und dunkler Nase - süß!

9. Family Love

Nichts ist besser als Streicheleinheiten von Mama.

10. Küken Deluxe

Osterküken mit Hut ... äh ... Blüte. Auf jeden Fall: Süßer geht's kaum.

11. Küken und Osterglocke

Hoffentlich bekommt das kleine Küken keine kalten Füße. Aber den ersten Frühlingsboten, die Osterglocke, hat es ja schon gefunden.

12. Wie aus dem Ei gepellt

Ob dieses kleine Küken Angst hat, sich im norddeutschen Frühling zu erkälten? Vorsichtshalber bleibt es lieber noch ein bisschen in seinem Ei.

13. Entenküken on Tour

Diese hier haben sich getraut: Sechs Entenküken dürfen das erste Mal raus aufs Wasser.

14. Babyschwan

Ganz in Weiß! Dieser kleine Babyschwan weiß, wie man sich in edlem Grau am besten in Szene setzt. Der gesenkte Blick soll Demut vortäuschen.

15. Familie Schwan macht einen Ausflug

Wenn sie etwas größer sind, dürfen die kleinen Schwäne schwimmen gehen. Aber natürlich anfangs nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigen.

16. Bambi, bist du es?

Eigentlich gar kein Ostertier, aber trotz allem so süüüß. Damit hat sich das Kitz für diese Liste possierlicher Babytiere qualifiziert.

