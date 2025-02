Stand: 10.02.2025 10:37 Uhr 10 Probleme, die nur Linkshänder kennen

Obwohl mehr als zehn Prozent der Deutschen mit der linken Hand schreiben, leben wir in einer Rechtshänder-Welt. Diese 10 Dinge zeigen es.

Linkshänder erleben es Tag für Tag: Es gibt viele Dinge, bei deren Entwicklung sich anscheinend niemand Gedanken gemacht hat, dass es nicht nur Menschen mit einer starken rechten Hand, sondern auch Linkshänder gibt.

Glücklicherweise sind für viele Nutzgegenstände mittlerweile Linkshänder-Alternativen erhältlich. Haben Linkshänder diese nicht zur Hand, kann es allerdings schnell nervig werden.

Diese 10 Situationen habt ihr bestimmt auch schon erlebt, wenn ihr Linkshänder seid:

1. Mit dem Füller geschriebene Texte sehen aus wie moderne Kunstwerke

Würden wir von rechts nach links schreiben, bliebe Linkshändern so mancher Kummer erspart. Oder gibt es etwa Linkshänder, die nach der Schule nie mit blauen Händen nach Hause gekommen sind?

Gerade bei Stiften, die erst ein wenig trocknen müssen, verwischen Linkshänder mit ihrem Handballen gerne mal alles, was sie gerade erst mit viel Mühe aufs Blatt gebracht haben. Nervig!

2. Der kratzende Kuli macht euch wahnsinnig

Während Rechtshänder den Kuli mit ihrer Hand von links nach rechts über das Blatt ZIEHEN, gleicht das Schreiben bei Linkshändern eher einem SCHIEBEN. Selbst guten Kugelschreibern, die normalerweise über das Blatt gleiten, kann das zum Verhängnis werden. Das Schreiben fühlt sich dann gerne mal an, als würde man in einem dieser Kritzelbücher für Kinder malen.

3. Ringblöcke sind eine Qual

Wer mit dem Füller oder dem Kuli in der linken Hand dann auch noch auf einem guten alten Collegeblock mit diesen fiesen Draht-Ringen am Rand schreiben muss, ist vermutlich endgültig genervt. Denn während Rechtshänder ihren Arm auf die andere Seite legen, hängt der Unterarm von Linkshändern beim Schreiben genau auf den Spiralen. Autsch!

Den Block umzudrehen, sodass die Draht-Ringe auf der rechten Seite liegen, ist dabei nicht unbedingt sinnvoll - zumindest, wenn die Blätter später irgendwo abgeheftet werden sollen. Dann liegen sie im Ordner nämlich falsch herum. Abhilfe schaffen kann ein Block ohne Ringe - oder ein extra für Linkshänder produzierter Collegeblock, den es mittlerweile zum Glück auch gibt. Der Clou bei der Linkshänder-Alternative: Die Spirale liegt rechts, die Löcher sind aber trotzdem links.

4. Menschen schauen immer wieder fasziniert auf eure Hand

Der absolute Klassiker: Viele Linkshänder können gar nicht mehr zählen, wie oft sie die Frage "Krass, bist du Linkshänder?" schon gehört haben. Neee - wir tun nur so!

5. Enge Tische nerven beim Essen

Schon mal erlebt, wie ein Linkshänder und ein Rechtshänder versuchen, ihr Essen eng an eng gequetscht elegant in den eigenen Mund zu befördern? Sieht lustig aus, nervt allerdings tierisch, wenn die Ellenbogen ständig aneinander schlagen.

6. Dosenöffner, Sparschäler und Co. bringen euch zur Verzweiflung

... genauso wie Scheren und Musikinstrumente für Rechtshänder - die Liste ist lang! Viele Utensilien gibt es mittlerweile zum Glück auch für Linkshänder. Sind diese gerade nicht greifbar, haben Linkshänder immerhin eine gute Ausrede, nicht beim Kochen zu helfen!

7. Bei Klassenarbeiten abschreiben? Fehlanzeige!

Links- und Rechtshänder an einem Schultisch - und das auch noch während einer Klassenarbeit? Keine gute Idee - zumindest, wenn einer von beiden nicht gelernt hat. Denn: Je nach Sitzordnung und starker Hand versperrt der Arm des Sitznachbarn beim Schreiben gerne mal die Sicht. So ein Mist aber auch!



Kleiner Tipp: Setzen sich Links- und Rechtshänder so nebeneinander, dass ihre Schreib-Hände jeweils nach außen zeigen, haben beide freie Sicht auf die Mathe-Klausur des Sitznachbarn. Also nur rein hypothetisch - mit dem Thema Spicken kennen wir uns natürlich gar nicht aus ...

8. Witzige Sprüche auf Kaffeebechern: Na, wo sind sie denn?

Okay, das ist wirklich ein Luxusproblem, das vielleicht noch nicht einmal Linkshändern aufgefallen ist. Aber achtet mal drauf: Logos und Weisheiten auf Tassen sind meist so aufgedruckt, dass wir sie nur sehen, wenn wir die Tasse in der rechten Hand halten.

9. Beim Renovieren habt ihr zwei linke Hände

... zumindest, wenn das Werkzeug auf Rechtshänder ausgelegt ist und einfach nicht so will, wie ihr wollt!

10. Beim Spruch "Das mach ich doch mit Links" könnt ihr nur müde lächeln

Linkshänder machen nämlich alles mit Links - und das sogar ziemlich gut!

