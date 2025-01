Der starke Baum - Mehr als ein stummer Begleiter Stand: 14.01.2025 10:30 Uhr Bäume liefern Sauerstoff, binden CO2, speichern Wasser, sind natürliche Klimaanlagen und bieten Lebensraum für Tiere und Insekten. Auch in der Bibel kommen Bäume vor - sie stehen für für Stärke, Schutz und Orientierung.

von Theologe Christoph Riethmüller

Schließen Sie doch mal für einen Moment die Augen - also nicht, wenn Sie gerade Autofahren ... Stellen Sie sich einen großen starken Baum vor. Vielleicht steht er auf einer Wiese oder an einem Bachlauf. Wie sieht Ihr Baum aus? Wie fühlt er sich an? Wie riecht er? Wie geht es Ihnen, wenn Sie bei Ihrem Baum sind?

Ein gerechter Mensch wird mit einem Baum verglichen

In der Bibel gibt es das Buch der Psalmen. Es ist eine Sammlung aus Liedern und Gedichten. Gleich im ersten Psalm wird ein gerechter Mensch mit einem Baum verglichen. Dieser Baum wächst am Wasser und ist stark und gesund. Das Bild, das mir bei dieser Beschreibung in den Sinn kommt, gefällt mir gut. Ich sehe diesen gesunden starken Baum vor mir. Sein Stamm gibt Halt und wirkt wie eine Säule. Die Äste und Zweige tragen eine beachtliche Krone und die Blätter sind frisch und grün. Unter diesem Baum möchte ich gern einfach sitzen und die Zeit vergessen.

Bäume sind stumme Begleiter in unserem Leben

Bäume kommen in der Bibel immer wieder vor. Sie stehen für Stärke, Schutz und Orientierung. In der Hitze spenden sie Schatten. Einige Bäume sind besonders bekannt. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem Adam und Eva gegessen haben, hat wohl jeder schon einmal gehört. Im Alltag nehmen wir die Bäume um uns herum nicht immer wahr. Sie sind stumme Begleiter in unserem Leben, die so viel für uns tun. Wenn Sie das nächste Mal an einem Baum vorbeigehen, denken Sie doch für einen Moment an den Baum im Psalm und an einen gerechten Menschen, für den er stehen könnte, bei dem Sie sich sicher und geborgen fühlen.

