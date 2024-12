Ehrenamt: Jede und jeder kann einen Unterschied machen Stand: 05.12.2024 10:30 Uhr Fast 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens würden ohne sie nicht funktionieren - deshalb gibt es heute den Internationalen Tag des Ehrenamtes.

von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt

Früher Morgen, draußen ist es noch dunkel. Luca und Nele sitzen am Frühstückstisch, löffeln verschlafen ihr Müsli. Gut gelaunt sehen sie nicht gerade aus. Bis Luca einfällt: "Ey Nele, heute ist ja Donnerstag - Oma Line-Tag!" Sofort fangen die beiden an, eifrig Pläne zu schmieden. "Ob wir mit ihr Plätzchen backen? Oder Fenstersterne basteln?"

Wunschomas betreuen ehrenamtliche Kinder

Ideen haben Nele und Luca jedenfalls genug und Oma Line ist für vieles zu haben. Dabei ist sie gar nicht ihre richtige Oma. Die Großeltern von Nele und Luca wohnen nämlich weit weg. Sie können nicht mal so eben schnell vorbeikommen. Bei Oma Line ist das anders. Sie wohnt um die Ecke und ist eine Wunschoma. Immer donnerstags kommt sie vorbei, um die Eltern von Nele und Luca ehrenamtlich bei der Betreuung der Kinder zu unterstützen.

Ehrenamtliche engagieren sich für ein gutes Miteinander

Gefunden haben sie alle sich über eine Ehrenamtsbörse der Kirchengemeinde. Mittlerweile freuen sich Nele und Luca jede Woche auf ihren Oma-Line-Tag. Oma Line ist eine von vielen tausend Ehrenamtlichen in unserem Bundesland. Sie alle engagieren sich für ein gutes Miteinander. Sei es im Sportverein, bei der Feuerwehr, in der Kirchengemeinde, im Chor, in der Flüchtlingshilfe, in der Gemeindevertretung und an so vielen anderen Stellen.

Tag des Ehrenamts würdigt freiwillige Helferinnen und Helfer

Heute, am Tag des Ehrenamtes, sage ich: Danke von Herzen, dass Sie alle verlässlich da sind und sich für andere einsetzen! Danke, dass Sie zeigen: jede und jeder von uns kann einen Unterschied machen, damit unser Zusammenleben gelingt. Sie sind ein Segen für andere - mögen sie auch selbst gesegnet sein!

