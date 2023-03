Die Radiokirche auf NDR 1 Welle Nord

"Gesegneten Abend"

Die erste regelmäßige Abendandacht im Rundfunk. Das gute Wort zum Feierabend mit den Wünschen für einen "Gesegneten Abend". Von Sylt oder Tönning, Kiel oder Amrum kommt die Andacht als harmonischer Tagesabschluss. Sonnabends - mit dem Kirchengeläut im Lande - gibt's den "Gesegneten Abend" bereits direkt vor den 18 Uhr Nachrichten für Schleswig-Holstein.

Montag bis Freitag um 19.04 Uhr

Sonnabend um 17.58 Uhr

"Gesegneten Sonntag"

Die Kirchengemeinde, die ihre Kirche verkaufen will, der Organist, der Popmusik spielt, der Pastor, der Kapitän werden will - Themen aus dem Leben der Christinnen und Christen in Schleswig-Holstein, jeden Sonntag in bunten Beiträgen, unterhaltsam und nachdenklich.

Sonntag von 07.30 Uhr bis 08 Uhr