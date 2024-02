"Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder..." Stand: 14.02.2024 07:45 Uhr Kinder haben die Gabe, sich nach einem Streit meist schnell und ohne viel Aufhebens wieder zu versöhnen, beobachtet Michael Ellendorff. Das erinnert ihn an ein Wort Jesu.

von Pastor Michael Ellendorff

In der vergangenen Woche habe ich an einem Nachmittag einen kurzen Boxenstopp zum Telefonieren eingelegt - auf einem Spielplatz. Fahrrad abgestellt, fast ein bisschen frühlingshafte Stimmung, eine Handvoll Kinder und die dazugehörenden Eltern. Sehr entspannt, sehr friedlich.

Aber dann gab's Stress. Wegen einer gelben Plastikschaufel. Jan - so hieß der Eigentümer der Schaufel, wie ich schnell mitbekam - war überhaupt nicht damit einverstanden, dass Charlotte - so hieß seine Kontrahentin - die Schaufel an sich genommen hatte. "Die Schaufel gehört mir", sagte Jan. Charlotte darauf: "Ich leih die mal aus." Jan war damit nicht einverstanden: "Das ist meine Schaufel." "Kriegste ja wieder", sagte Charlotte. Und ging weg. Jan nahm umgehend die Verfolgung auf. Er griff nach der Schaufel, Charlotte schüttelte ihn ab und rannte los. Jan konnte ihr nicht folgen und schrie: "Meine Schaufel." Was nun die Eltern auf den Plan rief. "Das Mädchen möchte die Schaufel doch nur einmal ausleihen", so Jans Eltern zu ihrem Sohn. Und Charlottes Eltern: "Wenn der Junge das nicht will, musst du ihm die Schaufel zurückgeben."

Versöhnung ohne viele Worte

Beide Kinder standen daraufhin, die Hände in die Hüften gestemmt, und schauten feindselig. Charlotte ließ die gelbe Plastikschaufel in den Sand fallen. Jan machte ein abschätziges Geräusch, ignorierte aber die Schaufel - und warf sich mit Anlauf in das Vogelnest und schaukelte. Charlotte schaute, näherte sich vorsichtig, schaute weiter. Sagte: "Ich mache Anschwung." Zwei Minuten später saßen beide nebeneinander im Vogelnest.

Dass ich eigentlich telefonieren wollte, hatte ich da längst vergessen. Stattdessen ging mir dieses Jesus-Wort nicht mehr aus dem Kopf: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nie ins Reich Gottes.

