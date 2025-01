Wenn das Dschungelcamp zum Affenfelsen wird Stand: 28.01.2025 11:25 Uhr Vor knapp einer Woche sind zwölf Kandidaten ins Dschungelcamp eingezogen. Und Millionen Menschen sehen dem Treiben dabei im Fernsehen zu, wie die angeblichen Stars an ihre Grenzen gehen.

von Pastor Heiko von Kiedrowski

Wann waren Sie das letzte Mal im Zoo? Wissen Sie das noch? Bei mir ist es nur ein Jahr her. Beim Frühstück am Sonntag klagte meine Tochter, dass wir als Familie nie etwas zusammen unternehmen würden - und weil wir das nicht auf uns sitzen lassen wollten ging es spontan in den Tierpark Hagenbeck. Es wurde ein sehr unterhaltsamer Nachmittag zwischen Pampas-Hasen, Pinguinen und Pavianen.

Über hundert Jahre ist der Tierpark alt, und er ist weltberühmt. Damals gab es zwar schon viele Zoologische Gärten, aber in Hamburg zeigte Carl Hagenbeck als erster seinen Besuchern wilde Tiere aus aller Welt ohne Gitter. Eines dieser offenen Gehege ist mir aber schon immer unheimlich gewesen: der sogenannte Pavianfelsen. Dort lebt eine große Gruppe von Affen, das sind die mit dem komischen roten Po. Und auf der anderen Zeite der niedrigen Mauer stehen Groß und Klein dicht an dicht und beobachten, was die klugen Tiere so treiben und was sie am liebsten fressen.

"Menschen, die sich vor Begeisterung zum Affen machen"

Was mir an diesem Gehege so unheimlich ist? Das sind die Blicke der Paviane. Aus wunderschönen hellbraunen Augen beobachten sie das Treiben jenseits des tiefen Grabens, der Besucher und Bewohner voneinander trennt. Wer ihnen in die Augen schaut fragt sich, wer hier eigentlich begutachtet wird: Die Affen, die ganz sie selbst sind, oder die Menschen, die sich vor Begeisterung zum Affen machen.

Dschungelcamp: Leben auf einem virtuellem Affenfelsen

Diese Woche startet zum 18. mal die Fernsehshow »Ich bin ein Star, holt mich hier raus!« . Zwölf erwachsene Menschen haben sich bereit erklärt, für gut zwei Wochen ohne Luxus und Zivilisation im Urwald zu leben. Rund um die Uhr werden sie von Kameras beobachtet. Und Millionen Menschen werden sich das bunte Treiben auf dem virtuellen Affenfelsen im Fernsehen anschauen.

Das bunte Treiben im australischem Urwald

"Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" - das hat Jesus seinen Anhängern mit auf den Weg gegeben. Wer tut eigentlich beim Dschungelcamp wem etwas an? Wer wird beim Dschungelcamp eigentlich vorgeführt und benutzt? Die Prominenten aus der zweiten Reihe, die sich für ihre Gage zum Affen machen oder die Zuschauer, die das bunte Treiben unter Palmen für echt halten? Das bleibt eine spannende Frage.

