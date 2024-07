Welt-Emoji-Tag? Wie wäre es mit einem echten Lächeln? Stand: 17.07.2024 19:00 Uhr Heute ist der Welt-Emoji-Tag - eine gute Gelegenheit, um lieben Menschen nette Bildchen und lachende Smileys zu schicken. Vielleicht aber auch die Gelegenheit ein richtiges Lächeln zu verteilen, meint Pastoralreferent Daniel Deman.

von Daniel Deman

Heute ist der Welt-Emoji-Tag. Für viele Menschen, die über WhatsApp, Signal oder Telegram Nachrichten verschicken gehören sie einfach dazu, diese kleinen Smileys oder Piktogramme, die die ganze Palette menschlicher Gefühle zum Ausdruck bringen. Stellvertretend für ihren Absender lachen, weinen oder wüten sie, zwinkern ihrem Gegenüber verschmitzt zu oder schlagen als kleines Äffchen peinlich berührt die Hände vors Gesicht. Ganz schön praktisch! Denn bei Textnachrichten über das Smartphone kann der Empfänger eben nicht an Mimik, Gestik oder Stimmlage ablesen, wie es demjenigen gerade geht, der die Nachricht geschrieben hat.

Richtig ersetzen kann so ein Emoji den direkten Austausch, die wirkliche Emotion des Anderen aber nicht. Es ist einfach etwas anderes, wirklich zusammen zu lachen, zu weinen oder auch einander anzumotzen.

Reichtum des Zusammenseins erkennen

In der Kirche erlebe ich Ähnliches: Am Glauben Interessierte nehmen lieber digitale Angebote wahr oder haben ganz einfach keine Lust mehr auf Gemeinschaft. Und es gehört ja auch etwas dazu, die eigenen vier Wände zu verlassen, sich aufzumachen und sich einer Gruppe auszusetzen. Aber gerade darin liegt auch der große Reichtum des Zusammenseins: Mit anderen unterwegs zu sein, Freude und Trauer miteinander zu erleben, Leben zu teilen. All das will eingeübt sein und passiert nicht von allein. Heute ist der Welt-Emoji-Tag - eine gute Gelegenheit, um lieben Menschen nette Bildchen und lachende Smileys zu schicken. Vielleicht nutzen Sie aber auch die Gelegenheit und verteilen ein richtiges Lächeln oder ein aufmunterndes Zuzwinkern - ganz in echt.

