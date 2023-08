"Weite des Herzens wie Sand am Strand des Meeres" Stand: 10.08.2023 12:45 Uhr In den USA gibt es viele verrückte Feiertage - dazu gehört auch der Spiel-im-Sand-Tag am 11. August. An diesem Tag sollen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene nach Herzenslust buddeln dürfen.

von Theologin Jacqueline Rath

Hochkonzentriert sind sie bei der Sache. Schaufel für Schaufel schütten sie aufeinander und ab und an wird Wasser in einem Eimer herangeholt. Wer schon mal Kindern beim Spielen am Elbstrand zugesehen hat, der weiß jetzt genau, was ich meine. Stundenlang können sie Sandburgen bauen, kleine Tunnelsysteme graben und sich eine ganz eigene Welt erschaffen - vorausgesetzt es ist nicht gerade mal wieder ein Sturmtief mitten im Sommer am Toben, wie in den vergangenen Tagen.

"Spiel-im-Sand-Tag" lädt zum Buddeln ein

Jetzt ist es zum Glück ruhiger. Das muss auch so sein, denn am 11. August ist der "Spiel-im-Sand-Tag", zumindest kennt ihn der Kalender der verrückten Feiertage in den USA. Wieso, weshalb, warum es ihn gibt - man weiß es nicht. Vielleicht einfach deshalb, weil im Sand spielen durchaus Spaß bringt, und wenn wir ganz ehrlich sind, dann nicht nur den Kindern.

So ein weites Herz wie es Sand am Meer gibt

Von Sand ist auch in der Bibel die Rede. Und zwar meistens dann, wenn etwas Gutes hervorgehoben werden soll. Besonders schön finde ich eine Stelle, an der es heißt, dass Gott dem König Salomo Weisheit, Einsicht und "Weite des Herzens wie Sand am Strand des Meeres" schenkt. Was für eine Vorstellung und ziemlich beneidenswert.

Eine Handvoll Sand, die lasse auch ich mir durch die Finger rinnen, wenn ich am Strand bin. Ich ertappe mich dabei wie ich eine klitzekleine Sandburg baue oder in den Sand zeichne. Und manchmal denke ich auch an diese Bibelstelle und überlege, wie die Welt wohl wäre, wenn alle Menschen ein so weites Herz hätten, wie es Sand am Meer gibt. Unvorstellbar, oder?

