Weihnachtshörspiel: "Heilige Nacht im Hotel Jäger" Stand: 18.12.2024 09:15 Uhr Auch in diesem Jahr sendet die Kirche im NDR ein Weihnachtshörspiel. In der Erzählung "Heilige Nacht im Hotel Jäger" erleben Inhaber und Gäste einen etwas anderen Weihnachtsabend.

Ein Landgasthaus, zwölf Zimmer, gute Küche. Der Lebenstraum von Richard Bergmann, Vater von Nelly und Ronja. Alles läuft perfekt, bis ein fremdes, seltsames Paar unangemeldet hereinschneit und auch keinen Anstand macht, wieder zu gehen. Die schon reichlich strapazierten Nerven von Richard Bergmann drohen vollends zu reißen, als auch noch der Strom ausfällt und ein dreibeiniger Hund über das Büffet herfällt. Aber Nelly und Ronja behalten ihre Seelenruhe. Genauso Dr. Scheinfeld, einer der Gäste an diesem Abend im Hotel Jäger. Dank ihnen und dem seltsamen Paar wird es doch noch eine Heilige Nacht im Hotel Jäger - nur eben anders als das alle erwartet haben.

Ensemble des Weihnachtshörspiels mit Rainer Frank

Schauspielerin Verena Reichhardt führt als Erzählerin durch die Folgen. Sie steht aktuell auf der Bühne im Staatsschauspiel Hannover. Rainer Frank spielt Hotelinhaber Richard Bergmann. Der Schauspieler ist Ensemblemitglied im Theater Magdeburg und immer wieder in TV-Produktionen zu sehen (ZDF-Produktion "Ich bin! Margot Friedländer"). Die Kinderdarstellerinnen sind Emilia Gericke (11 Jahre) als Nelly und Hannah Karweger (11 Jahre) als Ronja. Manfred Büsing spielt Dr. Scheinfeld. Und das fremde Paar wird von Valentina und Juri aus der Ukraine gesprochen.

NDR Landesprogramme senden alle Folgen

Sendetermine NDR 1 Niedersachsen

1. und 2. Weihnachtstag

um 8.15 und 9.15 Uhr



NDR 1 Welle Nord

1. und 2. Weihnachtstag um 7.30 Uhr



NDR 90,3

1. und 2. Weihnachtstag um 8.05 Uhr



NDR 1 Radio MV

1. und 2. Weihnachtstag um 7.45 Uhr

Autor des Weihnachtshörspiels ist Matthias Lemme. Er schreibt Bücher, macht Radio und ist Pastor in Hamburg-Altona. Er gehört zu den kreativen Köpfen der Hamburger Wohnzimmerkirche, die regelmäßig Sofas und Stehlampen in seine Kirche räumen, in gemütlicher Atmosphäre und mit Popmusik Gottesdienste feiern. Eine große Fangemeinde feiert diese auf Instagram mit.



Alle Folgen von "Heilige Nacht im Hotel Jäger" sind an den Feiertagen in den NDR 1 Landesprogrammen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu hören.

Die Aufnahmen für Weihnachtshörspiel der Radiokirche haben im Studio der Hannover-Redaktion der EVANGELISCHEN KIRCHE IM NDR stattgefunden, Produzent ist Detlef Splitt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 25.12.2024 | 08:15 Uhr