Wegen der Vogelgrippe: "Donald Trump braucht Eier" Stand: 20.03.2025 14:00 Uhr Die Vogelgrippe sorgt in den USA für einen Engpass bei Eiern. Auch in Deutschland steigen die Preise, allein im vergangenen Monat um bis zu 20 Prozent - und das ausgerechnet vor Ostern.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Donald Trump braucht Eier. Nicht sprichwörtlich, sondern ganz real. In den USA gibt es wegen der Vogelgrippe einen Engpass, und deshalb bitten die USA andere Länder um Hilfe. Auch Dänemark. Ausgerechnet Dänemark! Das Land, das Trump gerade erst verärgert hat, weil er sich Grönland unter den Nagel reißen wollte. Dänemark hatte ihn klar zurückgewiesen - und Trump reagierte etwas aggro, kritisierte die dänische Premierministerin scharf. Und jetzt soll ausgerechnet Dänemark aushelfen?

"Wer andere braucht, kann sich Arroganz nicht leisten"

Für mich steckt eine gewisse Ironie in dieser Geschichte. Erst verärgern, dann um Hilfe bitten. Eigentlich, finde ich, lernt man das schon als Kind, dass das nicht gut gehen kann. Wer andere braucht, kann sich Arroganz nicht leisten, und sollte nach solchen Fails vielleicht etwas demütiger erscheinen.

"Macht haben ist nicht ewig gegeben"

Aber Trump ist nicht der Erste, dem das passiert. Auch in der Bibel gibt es mächtige Männer, die lernen müssen, dass sie nicht unantastbar sind. Der babylonische König Nebukadnezar zum Beispiel. Er hält sich für unbesiegbar, bis er alles verliert und am Ende erkennt: Macht haben ist nicht ewig gegeben. Und wahre Größe zeigt sich in Demut.

Eier-Krise: Trump und die USA brauchen Hilfe

Ob Trump das in seinem Alter noch lernt? Wer weiß. Aber vielleicht erinnert ihn die Eier-Krise daran, dass niemand allein durch die Welt kommt. Dass man Türen nicht zuschlagen sollte, wenn man später durch sie hindurchgehen will. Und dass wahre Stärke oft darin liegt, nach begangenen Fehlern zumindest ein bisschen: demütig zu sein.

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | 21.03.2025 | 06:20 Uhr