Wann spricht man von einem biblischen Alter? Stand: 28.11.2023 12:15 Uhr Methusalix wäre so jemand, die Figur aus den Asterix-Comic-Heften, der Dorfälteste. Im französischen Original heißt er "Agecanonix", das meint kanonisches Alter. Krückstock, gebückte Gestalt, der schlohweiße Haarkranz.

von Pastor Oliver Vorwald

Aber Methusalix ist mit seinen mehr als 90 Jahren ausgesprochen rüstig. Er prügelt sich mit römischen Legionären, nimmt an den Olympischen Spielen teil, tanzt bei Dorffesten auf dem Tisch. Sein Name in den deutschen Ausgaben geht auf die Bibel zurück. Die erzählt von einem Mann mit Namen Methusalem - in einigen Übersetzungen auch Methusalech, der noch viel, viel älter als der Held in den Asterix-Bänden gewesen sein soll:

Metuschelach / Methusalem war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre, und starb. 1. Mose 5,25-27

Lebensspannen wie bei Methusalem sind unrealistisch

Diese Zeilen stehen im sogenannten Geschlechtsregister des 1. Mosebuchs. Dort werden Leute aufgezählt, die mehrere hundert Jahre alt geworden sein sollen. Methusalem mit seinen 969 Jahren ist der älteste. Dort hat der Begriff vom biblischen Alter seinen Ursprung. Es meint einen Menschen, der die üblichen Jahre an Lebenserwartung deutlich übersteigt. Gelegentlich wird so jemand deshalb auch als Methusalem bezeichnet - oder wie im Asterix - Methusalix. Natürlich sind solche Lebensspannen unrealistisch. Die Psalmen wiederum nennen andere Zahlen:

Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Psalm 90,10

80 Jahre markieren ein langes Leben oder biblisches Alter

Für die Psalmen markieren 80 Jahre ein langes Leben oder eben ein biblisches Alter. Und das steht unter einem Versprechen. "Eure Alten sollen Träume haben", spricht der Prophet Jeremia. Also, das Alter hat Perspektiven. So erleben es ja auch Sara und Abraham. Abraham soll 75 gewesen sein, als Gott ihm einen besonderen Segen zuspricht und einen Plan für die Zukunft offenbart. Sara und Abraham machen sich gemeinsam auf den Weg. Trotz ihres biblisches Alters.

