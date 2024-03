"Wahre Helden denken nicht nur an sich selbst" Stand: 05.03.2024 11:35 Uhr Wahre Helden im echten Leben können prominent oder unbekannt sein. Da ist Chuck Norris, der seine schwerkranke Frau pflegt oder das Ehepaar, das Obdachlose mit dem Mitternachtsbus betreut.

von Pastor Holger Beermann

Kennen Sie Chuck Norris? Muss man ihn kennen? Ich finde, ja! Chuck Norris ist ein amerikanischer Schauspieler und Kampfsportler, der vor allem in den 70er- und 80er-Jahren für seine schlagkräftigen Rollen in Actionfilmen bekannt geworden ist. Noch viel bekannter als durch seine Filme ist Chuck Norris mittlerweile durch die unendlich vielen Witze, die im Internet kursieren und die seine in den Filmen zur Schau getragene Härte ins Übermenschliche steigern. Zum Beispiel: Wie geht Chuck Norris angeln? Er geht zum Teich und sagt zu den Fischen: "Du, Du und Du da hinten - rauskommen!"

"Ehrenamtliche sind für mich wahre Helden"

Vielleicht spiegelt sich in diesen Witzen der Wunsch nach Helden wieder. Nach Über-Menschen, die Probleme einfach beseitigen. Aber wir wissen, solche Helden gibt es nicht. Trotzdem, Helden gibt es auch in unserer Zeit. Ich denke an die Ehrenamtlichen meiner früheren Gemeinde, die jede Woche einen ganzen Tag lang zig Kisten mit Lebensmitteln schleppen, sie sortieren und die Lebensmittel in un-zählige Tüten packen und an Bedürftige weitergeben. Mir fällt das Ehepaar ein, das regelmäßig neben seiner Arbeit mit dem Mitternachtsbus durch unsere Stadt mitfährt, um Obdachlose mit dem Nötigsten zu versorgen.

"Wahre Helden setzen sich für andere ein"

Das sind für mich wahre Helden im echten Leben. Sie stellen sich tapfer den Herausforderungen des Lebens. Dabei denken sie nicht nur an sich selbst, sondern an andere und setzen sich für andere ein. Es tut gut Unterstützung zu geben und zu bekommen, durch Familie und Freunde oder andere Menschen mit der helfenden Hand und dem tröstenden Wort.

Chuck Norris gibt Filmkarriere für seine kranke Frau auf

Vor einiger Zeit hat Chuck Norris bekannt gegeben, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Er wolle für seine Frau da sein, die schwer erkrankt ist. Er sagt: "Ich habe meine Filmkarriere aufgegeben, um mich voll und ganz auf sie zu konzentrieren. Mein ganzes Leben dreht sich aktuell nur darum, sie am Leben zu halten." Das macht Chuck Norris auch für mich zu einem Helden - im echten Leben.

