Wahlverwandtschaft Sendedatum: 19.08.2024 10:50 Uhr "Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch." - ein junges Paar hat sich diesen Spruch aus der Bibel für ihre Trauung ausgewählt und sie sind überrascht als sie den Hintergrund erfahren. Pastor Heiko von Kiedrowski über eine besondere Form von Familie.

von Heiko von Kiedrowski

Vor mir sitzt ein junges Paar, beide berufstätig, erfolgreich, sportlich. Die beiden haben klare Vorstellungen, wie der Gottesdienst der Trauung aussehen soll. Wer kirchlich heiraten will, findet im Internet eine Menge Tipps, gute und nicht so gute. Das junge Paar hat sich schon für einen Trauspruch entschieden, ein kurzer Text aus der Bibel, das wie eine Überschrift über ihrer Ehe stehen soll. "Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch." Ein wunderschöner Trauspruch, sage ich, wissen Sie, wer das in der Bibel zu wem sagt? Wissen sie noch nicht. Ich erzähle, dass der Text im Alten Testament steht und dass da nicht zwei Verliebte miteinander sprechen, sondern eine Frau mit ihrer Schwiegermutter. Die junge Frau wird etwas schmallippig: Sie könnten ja auch nochmal weitergucken, es gäbe da ja noch mehr schöne Sprüche...

Noomi und Rut - eine besondere Form von Familie

Am Ende haben sie den Spruch doch noch genommen, nachdem sie ein bisschen mehr darüber gehört hatten. Ihr Trauspruch kommt nämlich in der Geschichte einer besonderen jüdischen Familie vor. Da ist eine Frau namens Noomi mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen, die wegen einer Hungersnot auswandern muss ins Ausland. Sehr bald stirbt der Mann, die beiden Söhne heiraten Frauen aus dem fremden Land, aber auch sie sterben. Noomi ist nun allein und steht vor den Scherben ihrer Existenz. Sie beschließt in ihre Heimat zurückzugehen und rät ihren beiden Schwiegertöchtern, sich neue Männer zu suchen. Die eine willigt ein, die andere aber nicht: "Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch." sagt sie zu ihrer Schwiegermutter. Rut heißt die junge Frau, die den Entschluss fasst, ihre Herkunftsfamilie zu verlassen, um ihren Weg mit ihrer Schwiegermutter weiterzugehen, mit der sie sich durch die schweren Schicksalsschläge verbunden fühlt.

Rut nimmt ihr Leben in die Hand. Die traditionellen Rollen passen für sie nicht. Deshalb entscheidet sie sich für eine besondere Form von Familie: zu der gehören die Menschen, auf die sie sich verlassen kann. Ich glaube, genau das hat das Brautpaar am Ende umgestimmt.

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | 19.08.2024 | 10:50 Uhr