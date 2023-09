"Vor Gott müssen wir nicht alles richtig machen" Stand: 26.09.2023 11:15 Uhr Ich bin Pastor im sozialen Brennpunkt. 14 Stockwerke Plattenbauten. Als ich als Kind in der S-Bahn saß, hat man mir gesagt: "An solchen Orten, da fährst du nur vorbei, da steigst du nicht aus."

von Pastor Malte Detje

Hier müssen sich die Leute manchmal ganz schön was anhören: "Hey, das Kind hast Du doch nur bekommen, um noch mehr Geld vom Staat abzuziehen." Solchen und anderen Unsinn. Und ja, ehrlicherweise gerät das Leben von uns hier manchmal ganz schön durcheinander. Es verläuft selten in geordneten, bürgerlichen Bahnen.

Der Alltag ist eine Herausforderung

Wir haben hier keine Zeit, uns über irgendwelche Kleinigkeiten aufzuregen - ob ich zum Beispiel Blattläuse im Garten habe -, weil es oft schon eine Herausforderung ist, überhaupt den Alltag zu meistern und das "heute" zu schaffen. Ich will die Probleme in einem sozialen Brennpunkt nicht schönreden. Aber aus meiner Erfahrung haben die Menschen hier eines vielen anderen voraus.

"Die Menschen schauen nicht auf dich herunter"

Eines habe ich hier gelernt, dem großen Mythos gründlich zu misstrauen, der großen Lebenslüge. Die lautet nämlich: "Wenn Du es nur richtig machst, dann gelingt auch dein Leben. Streng dich nur hart genug an und du wirst mit einem guten Leben belohnt." Die Leute hier wissen, dass es so einfach nicht ist. Wie schnell es gehen kann, dass Du im Leben vor einem Scherbenhaufen stehst. Und darum schauen sie auch nicht so auf dich runter, wenn Du dann wirklich am Boden bist.

Gottes Liebe bleibt gleich

Es fällt uns hier leichter, die gute Botschaft des Christentums zu glauben. Dass wir es vor Gott nicht richtig machen müssen. Oder uns nur hart genug anstrengen müssen. Sondern dass dieser Gott uns unendlich liebt, auch wenn wir unser Leben gerade völlig an die Wand gefahren haben. Gottes Liebe bleibt gleich, egal ob gerade alles nach Plan läuft, oder ich heute am liebsten gar nicht aufgestanden wäre. Seine Liebe bleibt. Und ich denke, das ist eine gute Botschaft, ganz egal, wo wir gerade wohnen.

