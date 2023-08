"Überlegt es euch gut, ob ihr Lehrer werdet" Stand: 22.08.2023 14:30 Uhr Nach sechs Wochen Ferien beginnt am Donnerstag in Hamburg wieder die Schule. Nächste Woche werden die Erstklässler eingeschult. Die Hansestadt wertet die Arbeit der Grundschullehrer auf und bezahlt mehr Geld.

von Pastor Sieghard Wilm

Liebe Lehrerinnen und Lehrer! Erinnerst du dich gerne an deine Schulzeit? Erinnerst du dich noch an deine Lehrerinnen und Lehrer? Über was kannst du heute noch lachen? Was gab es damals für Konflikte mit dem ihnen?

Schüler suchen sich Lehrerinnen und Lehrer nicht aus

Schülerinnen und Schüler suchen sich ja ihre Lehrkräfte nicht aus. Mit dem einen geht's so gar nicht. Mit der anderen läuft es richtig gut. Ich habe mal überlegt, wer meine Lieblingslehrer waren und komme auf drei Persönlichkeiten. Diesen Drei verdanke ich wirklich viel. Ich fühlte mich von ihnen gesehen und ernst genommen. Diese drei haben mich gefördert und an mich und meine Möglichkeiten geglaubt. Ohne sie hätte ich kein Abitur gemacht.

Grundschullehrer in Hamburg bekommen mehr Geld

Gerade meiner Klassenlehrerin aus der Grundschule bin ich unendlich dankbar. Tatsächlich haben wir immer noch Kontakt nach so vielen Jahren. Ich weiß, wie hart dieser Job mit den Kleinen ist. Lehrkräfte finden heute nicht immer den Respekt und die Anerkennung, die sie verdienen. Manche Eltern reichen den Erziehungsauftrag gleich an die Schule weiter. Eine herausfordernde Aufgabe. Ich finde es gut, dass jetzt die Grundschullehrer in Hamburg dasselbe Gehalt bekommen wie die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen. Geld ist nicht alles, aber ein gutes Gehalt ist auch Anerkennung.

Lehrer tragen Verantwortung für Schüler

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, zum neuen Schuljahr vergesst bitte nicht: Ihr habt entscheidende Macht und tragt Verantwortung für die euch anvertrauten Schülerinnen und Schüler und ihre Zukunft. Die Bibel findet klare Worte im Jakobusbrief: "Überlegt es euch gut, ob ihr Lehrer werdet. Über euch wird hart geurteilt werden. Wir alle machen viele Fehler." Ist dieses Eingeständnis nicht erstaunlich? Es heißt nicht, Lehrer haben immer recht. Sondern, wir alle machen viele Fehler. Mit dieser Fähigkeit zur Selbstkritik fängt - denke ich - das Schuljahr gut an.

