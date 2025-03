Tagträume sind wie Wegweiser Stand: 25.03.2025 10:30 Uhr Sinnieren, Fantasieren und Gedanken schweifen lassen: Tagträume wirken sich positiv auf Menschen aus. Sie stärken die Psyche, das Wohlbefinden und steigern die Motivation.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Ich kann richtig gut Tagträumen. Manchmal stelle ich mir irgendetwas Wunderbares vor und male ich mir dann stundenlang aus, was das konkret bedeuten würde, wie es mein Leben positiv verändern würde. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, ich würde im Lotto Millionen gewinnen und hab mir ausgemalt, was ich mit dem Geld alles machen könnte. Wem ich finanziell unter die Arme greifen könnte, wie ich mich von meinen beruflichen Verpflichtungen ein Stück weit freikaufen könnte, um mich auch ehrenamtlich zu engagieren. Stundenlang bin ich in der Sonne spazieren gegangen und habe mir diesen Traum ausgemalt. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie auch vom Unmöglichen träumen?

AUDIO: Morgenandacht MV: Tagträume (2 Min) Morgenandacht MV: Tagträume (2 Min)

"Träume zeigen uns, was sich unser Herz wünscht"

Vielleicht gewinne ich nie im Lotto. Aber mein Traum zeigt mir, was mir wichtig ist: frei zu sein in meinen Entscheidungen, großzügig zu sein und mich für andere zu engagieren. Und vielleicht kann ich genau das auch ohne Millionengewinn leben - in kleinen Schritten. Ein bisschen mehr Zeit für andere, ein bewussterer Umgang mit meinen Ressourcen, ein mutiger Schritt in eine neue Richtung. Träume sind wie Wegweiser - sie zeigen uns, was unser Herz sich wünscht. Und oft gibt es mehr Möglichkeiten, ihnen zu folgen, als wir denken. Was wäre Ihr erster kleiner Schritt?

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV | 25.03.2025 | 06:20 Uhr