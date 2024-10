TV-Gottesdienst am Reformationstag aus Goslar Stand: 22.10.2024 11:30 Uhr Am Reformationstag (31. Oktober) überträgt das Erste um 10 Uhr einen Gottesdienst aus St. Cosmas und Damian Zum Markte in Goslar. Das Motto lautet: "Höre meine Stimme".

Die Christen in der Welt mündig und sprachfähig zu machen, war eines der Kernanliegen der Reformation. Gott zu loben und vom Glauben zu erzählen sollte nicht mehr nur den Priestern vorbehalten sein. Martin Luther nutzte deshalb zur Vermittlung zentraler Glaubensinhalte bekannte Melodien mit neuen Texten, die "singende Gemeinde" wurde ein wichtiger Bestandteil protestantischer Gottesdienste. Deshalb hat die Gemeinde St. Cosmas und Damian Zum Markte in Goslar einen festlichen Gottesdienst mit Musik aus 500 Jahren für den Reformationstag vorbereitet.

"Erfurter Enchiridion" ist Kirchenschatz der Marktkirche

In der Marktkirche in Goslar spielt Gesang eine wichtige Rolle, denn hier wird ein besonderer Schatz aufbewahrt: In ihrer Bibliothek befindet sich das sogenannte Erfurter Enchiridion, das älteste erhaltene evangelische Gesangbuch. "Als vor 500 Jahren das erste Gesangbuch erschien, änderte sich der Gottesdienst: Die Gläubigen schauten nicht mehr nur zu, sie wurden ein Teil davon. Die Menschen bekamen eine Stimme“, erläutert Propst Thomas Gunkel, der mit seinen Kollegen Pfarrerin Karin Liebl und Pfarrer Ralph Beims die Predigt hält.

Der Gottesdienst wird vom Auswahlchor der Goslarer Kantorei unter der Leitung von Franziska de Vries begleitet. Die musikalische Leitung hat Propsteikantor Gerald de Vries. Der Gottesdienst kann auch vor Ort besucht werden.

Redaktion: NDR

Radiogottesdienste Gottesdienst am 20. Oktober aus dem Oldenburger Münsterland Im katholischen Gottesdienst aus Essen predigte Pfarrer Michael Borth über ein unbequemes Jesus-Wort aus dem Markus-Evangelium. mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 31.10.2024 | 10:00 Uhr