TV-Gottesdienst am Karfreitag im Ersten - "Frieden mit Gott"

Die Welt gerät aus den Fugen. Und auch wenn die Hoffnung an jedem Jahresanfang groß ist, dass es in den kommenden zwölf Monaten besser werden möge, bleibt vieles unsicher. Während wir von Krise zu Krise stolpern, ist die Sehnsucht nach Frieden groß. Wir suchen nach Lösungen, am besten nach Lösungen, die sich nicht als hoffnungslos naiv erweisen.

Jesus Christus und sein Leidensweg

Unter diesem Vorzeichen steht in diesem Jahr der Fernsehgottesdienst am Karfreitag. Er trägt die Überschrift "Frieden mit Gott" und wird am 7. April um 10 Uhr aus der Kreuzkirche in Kirchdorf übertragen. "Es geht um Jesus Christus und seinen Leidensweg bis hin zu seinem Tod am Kreuz", sagt Pastor Malte Detje, der den Gottesdienst gemeinsam mit einem Kreis von Menschen aus der Gemeinde feiert. "So absurd es klingen mag: Je mehr ich verstehe, wer da am Kreuz gestorben ist, desto klarer wird mein Perspektive für echten Frieden."

Interessierte können Gottesdienst in Kirchdorf besuchen

Musikalisch wird der Gottesdienst vom Quartett des NDR Vokalensembles, Cello und Gitarre begleitet. Die Leitung hat Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf.

Der Gottesdienst kann gerne auch vor Ort besucht werden. Die Adresse zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde in Kirchdorf.

