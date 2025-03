Setz' dich sieben Wochen für das Klima ein Stand: 03.03.2025 12:30 Uhr Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Sie dauert 40 Tage - bis Ostern. Laut einer Umfrage halten 72 Prozent der Bundesbürger fasten für sinnvoll, ob der Verzicht auf Süßes, Alkohol oder sogar Social Media.

von Friedhelm Meiners

Ab Aschermittwoch heißt es für mich wieder "Sieben Wochen ohne." Es tut mir gut, mich mal zurückzunehmen, einen neuen, bescheideneren Lebensstil zu probieren. Viele Kirchen und Kirchengemeinden rufen in diesem Jahr zum "Klimafasten" auf: Setz dich sieben Wochen für das Klima ein, verzichte auf etwas - und arbeite an einem Projekt mit. Eine tolle Idee.

Das Auto so oft wie möglich stehenlassen

Was kann ich tun? Mein Freund Ulli duscht nur noch kalt. Also das wäre nichts für mich. Ich lasse lieber mein Auto so oft wie möglich stehen und drehe die Heizung ein paar Grad runter. Aber es gibt auch tolle Gemeinschaftsaktionen: "Martini eiskalt" zum Beispiel. Da denken Sie vielleicht an James Bond: "gerührt, nicht geschüttelt." Aber so hieß auch eine Aktion in unserer Kirchengemeinde: Wir haben die St. Martini Kirche bis Ostern nicht geheizt: Martini eiskalt.

Im Gottesdienst gab es warme Decken, wir haben uns viel durch den Kirchraum bewegt, im Stehen gesungen, beim Gebet Kerzen angezündet und am Ende gab es für jeden und jede einen heißen Tee. Es waren ganz andere, schöne Gottesdienste.

Klimafasten zu Gunsten benachteiligter Kinder

Der heilige Martin hat seinen Mantel geteilt. Wir haben die Hälfte des eingesparten Geldes für die Arbeit mit benachteiligten Kindern im sozialen Brennpunkt zur Verfügung gestellt. Leider ist die Aktion "Martini eiskalt" in der Corona-Zeit eingeschlafen.

Klimafasten. Ich werde mich in diesem Jahr dafür einsetzen, mit "Martini eiskalt" wieder anzufangen. Und Sie? Haben Sie schon eine Idee zum Klimafasten?

