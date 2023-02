Segen für den gemeinsamen Weg Stand: 13.02.2023 18:20 Uhr Der Heilige Valentin, der Schutzpatron der Liebenden, gilt als Namensgeber für den Valentinstag am 14. Februar. Dann finden in vielen Kirchen Gottesdienste und Feiern für Verliebte statt.

von Kirchenredakteur Klaus Böllert

Kaum zu übersehen: Es ist Valentinstag. Dann öffnen auch viele Kirchen für Verliebte und bieten Segensgottesdienste an. Bärbel Sellentin aus dem Gemeindeteam in Kaltenkirchen erklärt: So ein Segen ist eine Zusage - "für gute Gedanken, für ein gutes Miteinander, für Toleranz und alles, was man so in einer Ehe braucht oder in einer Verbindung, in einer Beziehung braucht, um diesen Weg gemeinsam zu gehen."

Zu den allermeisten Segnungsgottesdiensten sind nicht nur Ehepaare eingeladen, sondern einfach: alle Liebenden.

"Ganz bunt. Jedes Pärchen, wie es auch gestrickt ist, wie lange es zusammen ist. Alle, die einfach das Gefühl haben, so ein Segen würde uns guttun, die sind eingeladen", sagt Bärbel Sellentin.

Um zu erfahren, wo die Gottesdienste angeboten werden, kann man in der eigenen Gemeinde nachfragen oder auf den Internetseiten des Bistums Osnabrück, der Nordkirche oder des Erzbistums Hamburg schauen.

