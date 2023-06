Scheidung - Wenn aus Liebe Freundschaft wird Stand: 13.06.2023 08:15 Uhr Etwa 150.000 Ehepaare lassen sich jährlich scheiden. 2021 sank die Zahl der Scheidungen. In den vergangenen zehn Jahren ist durchschnittliche Ehedauer leicht gestiegen, sie lag bei rund 14,5 Jahren.

von Pastorin Sarah Oltmanns

"Wie sage ich das meinem Mann, dass ich mich von ihm scheiden lassen möchte?", fragt mich eine Freundin, Ela, letztens völlig unvermittelt, als wir gerade am Geocachen waren. Wir standen mitten in einer alten Klosteranlage und waren eigentlich gerade mit einem Rätsel beschäftigt.

"Es ist alles in Ordnung mit meinem Mann, wir verstehen uns super, wir sind richtig gute Freunde, aber ich liebe ihn nicht mehr", ergänzte sie noch. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war etwas überrascht und perplex von ihren Äußerungen. Und es gab ja kein Drama, kein Skandal, bei Ela und ihrem Mann, also keinen richtig harten Grund für eine Trennung. Es gab nur ihren leisen Wunsch, sich zu trennen, weil aus Liebe Freundschaft geworden ist.

Gedanken an Scheidung auch in der Kirche offen aussprechen

Wir gingen schweigend den Kreuzgang entlang und hörten eine Orgel spielen. Wir folgten den Tönen und standen plötzlich mitten in einer wunderschönen Kirche, unter einer Kassettendecke. Himmelblau war sie und mit Sternen versehen; die glitzerten und leuchteten. "Hier würde ich gerne nochmal heiraten", flüsterte mir dann Ela zu, während die Orgel spielte, und wir rätselten nicht mehr an dem Geocache, sondern an der Frage, was Ela eigentlich hindert, es offen mit ihrem Mann zu besprechen.

Ein Jahr ist es nun her, dass ich mit Ela in dieser Kirche war, und seit dieser Woche ist sie offiziell eine geschiedene Frau. Heute sagt sie, sie sei dankbar, dass sie ihre Gedanken offen aussprechen konnte, und es auch vor Gott bringen konnte, in der Kirche mit der himmelblauen Kassettendecke.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV | 13.06.2023 | 06:20 Uhr