Plogging: Müll sammeln beim Joggen für einen guten Zweck Stand: 02.04.2025 14:10 Uhr Plogging kommt aus Schweden. Bei der Trendsport geht es darum, beim Joggen herumliegenden Müll aufzusammeln. Das Ganze ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern hat auch einen positiven Effekt auf die Gesundheit.

von Pastorin Sandra Matz

Ein Freund von mir ist seit neuestem im Umweltschutz aktiv. Ich frage mich, wie er das noch zeitlich unterkriegt, neben Familie mit drei Kindern und der Arbeit. Er lacht. "Ganz einfach. Ich mache Plogging." Der Trend kommt aus Schweden.

Plogging: Müll einsammeln beim Joggen

Plogging setzt sich zusammen aus dem schwedischen Wort "plocka upp", das so viel heißt wie "aufheben" - und dem Wort "jogging". Es geht darum, beim Joggen Müll einzusammeln, der am Wegesrand herumliegt. Und das ist leider eine ganze Menge, wenn man mal mit offenen Augen durch die Straßen läuft. So gibt es mittlerweile auch in Deutschland viele Plogger, die mit Mülltüten bewaffnet durch den Park joggen.

"Mülltüte dabei beim Spaziergang am Strand"

Ich finde die Idee gut. Allerdings ist mir das beim Joggen ein bisschen zu umständlich mit so einer Mülltüte unterwegs zu sein. Wir haben daheim deswegen eine neue Variante erfunden. Nicht Plogging, sondern Splaziering. Müllaufheben beim Spazierengehen. Unser neuer Familientrend passt auch am Wochenende zwischendurch mal ganz gut rein. Mein Mann, unser Hund und ich haben jetzt hier und da eine zusätzliche Mülltüte dabei beim Spaziergang am Strand. Denn da gibt es auch vieles - von der Kippe bis zur Plastikflasche - was eingesammelt werden muss.

Ein Puzzleteil zur Bewahrung der Schöpfung

Am 5. April ist der Internationale Tag des Gewissens. Natürlich ist mir schon auch klar, dass mein ökologischer Fußabdruck immer noch nicht optimal ist. Und nur mit dieser kleinen Geste allein kann ich mein Gewissen auch nicht beruhigen. Aber es ist auf jeden Fall ein weiteres Puzzleteil und ein praktischer Schritt in Richtung "Bewahrung der Schöpfung".

Und die kann ich bei einem Spaziergang am Strand einfach viel besser genießen - ohne schlechtes Gewissen - wenn da nicht so viel Müll herumliegt.

