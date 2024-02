"Personal Jesus" - Jemand, der da ist und zuhört Stand: 27.02.2024 14:15 Uhr "Personal Jesus", zu Deutsch "Persönlicher Jesus" ist ein Song der britischen Band Depeche Mode. Er erschien am 29. August 1989 und wurde mehrfach gecovert - unter anderem von Johnny Cash.

von Kirchenredakteurin Julia Heyde de López

Es war im Jahr 1989. Da erschienen in England in den großen Tageszeitungen seltsame Werbeanzeigen. Nur ein Halbsatz stand darin: "Your own personal Jesus" - "dein ganz persönlicher Jesus". Und dazu eine Telefonnummer. Wer sich traute und dort anrief, konnte dann Musik hören:

Your own personal Jesus / Someone to hear your prayers / Someone who cares / Your own personal Jesus … Textzeile aus "Personal Jesus" von Depeche Mode

Der "Personal Jesus" kümmert sich um dich

"Personal Jesus" von Depeche Mode. Heute einer ihrer bekanntesten Hits. Und wie ich höre, spielt die Band ihn immer noch, auch bei ihrem Konzert vor Kurzem in Hamburg. Der Song wirft die Frage auf: Wer genau ist denn Jesus eigentlich, für mich? Der Mann aus der Bibel, Gottes Sohn, Heiler, Bruder, Sturmstiller? Der Text von Depeche Mode beschreibt ihn so: "Dein ganz persönlicher Jesus. Jemand, der deine Gebete hört. Jemand, der sich um dich kümmert. Jemand, der einfach da ist. Du fühlst dich fremd und bist ganz allein. Nur Fleisch und Knochen am Telefon. Nimm den Hörer ab. (…) Streck die Hände aus, berühre den Glauben. Du weißt, ich bin einer, der vergibt."

"Jesus, nur einen Telefonanruf entfernt"

Vielleicht ist das der Grund, warum der Song ein Klassiker wurde: Weil es darum geht, in Beziehung zu gehen, zu Jesus und zu sich selbst. "Personal Jesus" ermutigt, die eigene Spiritualität zu entdecken, ohne vorgegebene Dogmen. Jesus, nur einen Telefonanruf entfernt - das war eine prima Werbeaktion damals. Doch zum Glück können wir auch ohne Festnetzverbindung in den Himmel mit ihm sprechen. Einfach mal erzählen, was so los war die letzten Wochen. Da ist jemand, der zuhört.

