Ökumenischer TV-Gottesdienst an Pfingstmontag im Ersten Stand: 25.05.2023 12:15 Uhr "Gib mir einen neuen Geist" - unter diesem Leitwort steht der ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag im Osnabrücker Dom St. Petrus. Das Erste und NDR Info übertragen von 10 bis 11 Uhr live.

Der katholische Weihbischof Johannes Wübbe, der als Diözesanadministrator derzeit das Bistum Osnabrück leitet, und Landesbischof Ralf Meister von der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers feiern diesen Gottesdienst gemeinsam.

Pfingstbotschaft - Wege des Friedens neu eröffnen

Sie betrachten die Pfingstbotschaft vor dem Hintergrund der Erfahrungen von Zweifel und Gottvermissen angesichts des Krieges in der Ukraine, angesichts von Unfrieden und Spannungen auf der ganzen Welt und oft auch im Privaten und fragen: Wie gelingt eine innere Erneuerung, die Wege des Friedens eröffnet?

Osnabrück begeht Jubiläum des Westfälischen Friedens

In der "Friedensstadt" Osnabrück, die 2023 das 375-jährige Jubiläum des Westfälischen Friedens begeht, erklingt dann eine Psalm-Motette von Johannes Brahms: "Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz, und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wieder mit deiner Hülfe, und der freudige Geist erhalte mich", heißt es da in Anlehnung an Psalm 51.

Es singt der Osnabrücker Jugendchor unter der Leitung von Domchordirektor Clemens Breitschaft. An der Domorgel spielt Domorganist Balthasar Baumgartner.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 29.05.2023 | 10:00 Uhr