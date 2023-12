"Nobody" is perfect - Jeder darf Fehler machen Stand: 14.12.2023 13:30 Uhr Jeder macht Fehler: Was Menschen häufig als Makel ansehen, ist für Gott ganz selbstverständlich. Und auch bei Jesus findet keine Ausgrenzung statt.

von Theologin Jacqueline Rath

"Nobody is perfect"- "Niemand ist perfekt”. Das bekomme ich manchmal zu hören, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Niemand ist perfekt, die Aussage soll ein Trost sein: "Ist doch nicht so schlimm, jeder macht mal Fehler." Ja, das stimmt wohl. Aber ich frage mich, sind "Fehler machen" und "Perfekt sein" nicht zwei ganz eigenständige Dinge? Wo steht, dass der oder die "Perfekte" nie Fehler macht? Umgekehrt würde das Sprichwort dann ja wirklich stimmen "Nobody is perfekt"- wirklich niemand.

Gott hat unperfekte Menschen geschaffen

Als Christin frage ich mich, warum Gott lauter unperfekte Menschen geschaffen hat. Wenn ich in die Bibel schaue, dann begegnen mir auch da viele Menschen, die wir nicht gerade als perfekt bezeichnen würden: Von Mose wird zum Beispiel berichtet, dass er stottert und die Jünger Jesu, die schlafen beim Beten ein.

"Jeder und jede ist gut, so wie er oder sie ist"

Warum wählt sich Gott solche Menschen aus? Ich glaube, sein Blick ist ein ganz anderer. Was wir als Makel ansehen, gehört für ihn ganz selbstverständlich zu uns. Jeder und jede ist gut, so wie er oder sie ist. Jesus macht das besonders deutlich, in dem er niemanden ausgrenzt. Wir können lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, ohne Berührungsängste.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.12.2023 | 10:40 Uhr