Neuer Bischof für Osnabrück - Dominicus Meier wird eingeführt Stand: 05.09.2024 15:20 Uhr In Osnabrück wird Dominicus Meier als neuer Bischof eingeführt. Er folgt auf Franz-Josef Bode, der von seinem Amt zurückgetreten war. Der 65-Jährige will aufs Land hinausfahren und mit Menschen ins Gespräch kommen.

von Andreas Brauns

Bischof Dominicus Meier wird am Sonntagnachmittag ziemlich unspektakulär in sein neues Amt eingeführt, weil er schon Bischof ist. Bereits vor neun Jahren wurde er in einem großen Gottesdienst im Dom zu Paderborn zum Bischof geweiht. Allerdings nur zum "Weihbischof". Das heißt: Er trägt zwar den Titel "Bischof", doch er hat kein eigenes Bistum. Das ist längst von der Landkarte verschwunden. Ein Weihbischof trägt nur noch den Titel eines untergegangenen Bistums.

Dominicus Meier war Leiter des Kirchengerichts

Doch rein äußerlich ist ein von einem Bischof mit einem Bistum nicht zu unterscheiden. Beide haben einen Hirtenstab in der Hand und auf dem Kopf die Mitra. Weil ein Weihbischof selbst kein Bistum mehr hat, vertritt und hilft er dem Bischof des Bistums, in dem er lebt. Das hat Dominicus Meier in Paderborn getan. Zuvor war er dort Leiter des Kirchengerichtes.

Von Meschede über Paderborn nach Osnabrück

Aber der neue Bischof von Osnabrück ist nicht nur ein ausgewiesener Kenner des kirchlichen Rechtes, er ist vor allem ein Ordensmann: ein Benediktinerpater. 1982 trat er in Meschede im Sauerland in den Orden ein, weil er den Glauben in einer Gemeinschaft leben wollte. Im Jahre 2001 wählten ihn seine Mitbrüder zu ihrem Abt. Mehr als zehn Jahre leitete er das Kloster, bevor er als Weihbischof nach Paderborn gerufen wurde.

Auf der Suche nach Glaubenswegen für heute

Ab Sonntag wird der 65-Jährige nun das Bistum Osnabrück leiten. Um seinen neuen Arbeitsbereich kennenzulernen, will er weit hinausfahren ins Land, um den Menschen zu begegnen und ihnen zu vermitteln: Ich will mit euch nach Glaubenswegen für heute suchen. Der Weihbischof aus Paderborn geht nun, wenn Sie so wollen, aus der zweiten Reihe in die erste und wird Bischof in Osnabrück. Dieser Wechsel vollzieht sich unspektakulär, da Dominicus Meier als Bischof ja nur seinen Arbeitsplatz wechselt. Im Bistum Osnabrück kann er nun mit vielen Menschen den Glauben leben und das Leben der Kirche mit gestalten.

