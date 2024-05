Domenicus Meier wird der neue Bischof im Bistum Osnabrück Stand: 28.05.2024 19:34 Uhr Dominicus Meier wird zukünftiger Bischof im Bistum Osnabrück. Der Professor für Kirchenrecht und Richter am höchsten Gericht der Katholischen Kirche wurde heute im Osnabücker Dom vorgestellt.

von Ruth Beerbom

Feierlich war es heute im Osnabrücker Dom. Da wurde bekanntgegeben: Dominicus Meier wird der neue Bischof von Osnabrück. Er kommt quasi von nebenan, aus dem Erzbistum Paderborn. Der 64jährige ist Ordensmann. Nach Ausbildung und Abitur war er in die Benediktiner-Abtei Königsmünster in Meschede eingetreten, wurde Priester, stand dem Kloster später 12 Jahre lang vor. Dominicus Meier ist auch Professor für Kirchenrecht und Richter am höchsten Gericht der Katholischen Kirche in Rom.

Menschen im Glauben zusammenzubringen

Er hat ein Leitwort: „Durch Christus werden wir zusammengeführt.“ Menschen im Glauben zusammenzubringen – das wird für ihn auch als Bischof von Osnabrück eine wichtige Aufgabe. Ich möchte wissen, was die Leute bewegt. Ich möchte auch ins Gespräch kommen mit den Enttäuschten. Und ich glaube immer noch, dass die Kirche und das Evangelium Christi auch in unserer Zeit eine gute Botschaft ist. Der erste Eindruck war total positiv, bodenständig, sehr entgegenkommend… Für alle Menschen offen sein, sein erster Punkt. Das hat mich sehr angesprochen. Der zweite Punkt: ein Hörender zu sein… Da waren viele Sachen dabei, die ich gut fand … Er hat einen Beruf erlernt und in seinem Orden hat er auch Einiges mehr gelernt, als nur Rom und Höheflüge. Es kann was werden mit ihm.

