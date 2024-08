Nachruf auf Julia Heyde de López

"Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat." (Psalm 121,1-2)

Am Freitag, den 26. Juli 2024, verstarb unsere langjährige Mitarbeiterin Julia Heyde de López nach schwerer Krankheit. Julia war eine inspirierende Kraft in unserem Team, insbesondere durch ihre Arbeit für NDR 2, N-JOY und NDR 90,3 in Hamburg. Sie war bekannt für ihre Freundlichkeit, Warmherzigkeit und ihr großes Engagement.

Ihre kluge, reflektierte und nachdenkliche Art bereicherte uns. Ihr ausgleichender und fröhlicher Charakter trug entscheidend zu einem angenehmen Arbeitsklima bei. Julia wird uns als Persönlichkeit und Stimme sehr fehlen. Wir sind dankbar, ein Stück unseres Weges mit ihr gegangen zu sein. Julia Heyde de López setzte sich leidenschaftlich und unermüdlich für Gerechtigkeit in der Welt ein, aber auch die Art, wie sie ihre Erkrankung immer wieder bewusst thematisierte, hat uns in der Redaktion beeindruckt und viele Hörerinnen und Hörer berührt und ermutigt.

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrem Ehemann José C. López und ihren Angehörigen. Wir wünschen ihnen Kraft in der Zeit der Trauer und immer wieder einen Augenblick der Gewissheit, dass Julia bei Gott geborgen ist.

Wir werden Julia Heyde de López in besonderer Erinnerung behalten.

Das Evangelische Rundfunkreferat der norddeutschen Kirchen e.V.

Mitgliederversammlung und Verwaltungsrat

Die Mitarbeitenden