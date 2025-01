Mogelpackungen: "Verbraucher werden für dumm verkauft" Stand: 23.01.2025 14:00 Uhr Höherer Preis für weniger Inhalt: Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die "Mogelpackung des Jahres 2024" gekürt. Die Wahl ist auf ein Orangengetränk gefallen - mit viel Zucker und wenig Frucht.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Ich kriege wirklich einen Föhn, wenn ich schon wieder höre, wie mit Lebensmitteln geschummelt wird; so wie jetzt mit dem Fruchtsaftgetränk eines bekannten Herstellers: Da wurde kräftig an Orangen gespart und das Ganze mit Zuckerwasser gestreckt. Und auf der Verpackung steht nichts davon drauf, so dass wir getäuscht werden und denken: Der Saft ist wie immer. Nur nicht der Preis, der wurde natürlich auch noch erhöht - und das ist ganz schön dreist.

Mogelpackung 2024: Bei weniger Produkten geschummelt

Es wird nicht offen und ehrlich kommuniziert, sondern uns einfach etwas untergejubelt. Und da frage ich mich, wo das eigentlich hinführen soll, wenn man das mal weiterdenkt? Ist es gerade Trend, andere für dumm zu verkaufen und sie bewusst zu täuschen? Bei diesen Mogelpackungen wohl nicht, sagt die Verbraucherschutzzentrale, und das ist eine gute Nachricht! Es gab viel weniger Produkte, bei denen im vergangenen Jahr geschummelt wurde - der Mogel-Trend scheint also rückläufig zu sein.

Einkauf: Menschen schätzen Ehrlichkeit und Transparenz

Und das liegt sicher auch daran, dass wir Menschen Ehrlichkeit und Transparenz schätzen und diesen Schummelunternehmen solche Mogelpackungen einfach nicht durchgehen lassen. Wir sind ja zum Glück keine Menschen, die alles schlucken müssen, wir sind Menschen, die selbst entscheiden können und wählen können, welches Produkt wir kaufen und welches im Regal stehen bleiben darf. Jede einzelne Mogelpackung sehe ich also auch als gute Gelegenheit, den Unterschied zu machen. Vielleicht wird dann ja auch irgendwann der letzte Hersteller merken: Ehrlichkeit währt am Längsten, und Ehrlichkeit zahlt sich am Ende sogar aus.

