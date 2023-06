Mittsommer - "Das Jahr steht auf der Höhe" Stand: 20.06.2023 13:00 Uhr Mitsommer oder Sommersonnenwende: Am 21. Juni geht in den nordischen Ländern die Sonne nicht unter. Es ist der längste Tag des Jahres, der in Schweden groß gefeiert wird.

von Theologin Jacqueline Rath

"Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiederum die Nacht." Das klingt jetzt nicht sehr erbaulich. Aber der Satz aus einem Kirchenlied hat ja recht, wir sind sogar gerade ganz genau an diesem Punkt angekommen. Morgen ist Sommersonnenwende und damit haben wir den längsten Tag erreicht. Das heißt auch: Ab übermorgen wird es schon wieder dunkler. Irgendwie ein frustrierender Gedanke. Es ist doch gerade so schön, richtig Sommer, da können die Tage doch nicht schon wieder kürzer werden.

Das Leben ist im Fluss

Das Lied spricht genau von diesem Gefühl. "Das Jahr lehrt Abschied nehmen, schon jetzt zur halben Zeit", heißt es da zum Beispiel. Wehmut liegt in diesen Zeilen. Ein altes Wort, dass wir kaum noch gebrauchen, hinter dem sich aber ein Gefühl verbirgt, dass wir alle kennen: eine Sehnsucht nach dem was mal war, oder auch dass ein Moment nicht vergehen möge. So wie es ist, soll es bleiben. Aber wie wissen, dass das nicht geht. Dass sich alles immer verändert.

Mittsommer - Ganz viel Zeit im Hier und Jetzt

Wie das Lied dieses Unbehagen auflöst? Letztlich mit der Bitte an Gott, uns die ganze Zeit über mit seiner Nähe zu begleiten. In diesen schönen, hellen Zeiten, aber auch in den dunklen die wieder kommen werden. Was das für uns bedeutet? All das Schöne anzunehmen, zugleich mit dem Wissen darum, es nicht halten zu können. Und trotzdem nicht traurig zu sein.

Ich glaube, das ist schon eine wahre Lebenskunst. Ganz im Hier und Jetzt zu sein, nicht im Gestern zu hängen oder das Morgen zu fürchten. Aber wir sollten es versuchen. Am besten gleich heute, denn welcher Tag bietet sonst so viel Zeit für das "Hier und Jetzt" wie der längste Tag im Jahr? Einen frohen Mittsommer.

