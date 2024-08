Mit Musik geht alles leichter Sendedatum: 26.08.2024 10:50 Uhr Schon zu biblischen Zeiten haben Menschen gesungen. Die Melodien kennen wir nicht mehr, aber die Texte - zum Beispiel den Lobgesang der Maria. Ihre prophetische Botschaft hat nichts von ihrer Aktualität verloren, findet Pastorin Corinna Peters-Leimbach.

von Corinna Peters-Leimbach

Mir geht manches mit Musik beschwingter und leichter von der Hand. Musik gehört für mich zu meinem Leben dazu. Ich laufe singend durch unser Haus oder summe beim Bügeln vor mich hin. Nicht immer passen die Lieder zur Situation. Jetzt im Sommer kann es durchaus auch mal ein Weihnachts- oder Winterlied sein, das mir in den Kopf kommt. Doch vielleicht ist "I'm dreaming of a white christmas" auch eine Reaktion darauf, dass mir so warm ist.

Manche Lieder sind ganz fest mit bestimmten Momenten aus meinem Leben verbunden. Ich weiß genau, wann ich sie gehört habe und wie ich mich fühlte. Und auch umgekehrt fallen mir in bestimmten Situationen Liedtexte oder Melodien ein. Damit stehe in einer guten Tradition.

Schon zu biblischen Zeiten haben Menschen gesungen. Die Melodien kennen wir nicht mehr, aber die Texte. Mir fallen die 150 Psalmen mit ihrer Klage oder ihrem Lob ein. Der Lobgesang des Simeon, der als alter Mann das Baby Jesus im Arm hält und nun in Frieden sterben kann.

Lobgesang der Maria: Ungewöhnlicher Inhalt

Oder der Lobgesang der Maria. Sie sang es, als sie mit Jesus schwanger war. In dieser für sie sehr besonderen Situation singt sie. Das ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist der Inhalt ihres Liedes. Sie singt von einer Umkehrung der Verhältnisse: "Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor." Hier singt eine starke Frau gegen die Erniedrigung von Menschen und gegen die herrschenden Machtstrukturen an. Mich berührt ihr Lied, weil auch gut 2.000 Jahre später immer noch Menschen erniedrigt und gedemütigt werden. Marias prophetische Botschaft hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Die Umkehrung der Verhältnisse oder zumindest eine Veränderung ist auch heute noch unsere Aufgabe. Auch ohne Noten - da steckt Musik im Text!

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | 26.08.2024 | 10:50 Uhr