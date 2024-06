Lasst die Kinder Kinder sein Stand: 18.06.2024 11:49 Uhr Wir müssen aufpassen, dass unsere Kinder Kinder bleiben und nicht zu kleinen Erwachsenen werden. Denn Jesus hat gesagt: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen."

von Eva Schumacher

Ein kleines Mädchen steht an der Fußgängerampel und wartet auf Grün. Dabei lehnt sie ihren Kopf an die Ampel und schließt die Augen. Sie sieht erschöpft aus. Obwohl sie sicher nicht älter als 8 ist, sieht sie aus, wie eine Erwachsene. Von einem typischen fröhlich lachenden Kindergesicht und kindlicher Leichtigkeit ist nicht viel zu sehen…

Nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe: Ein Messdiener hat mir mal mit Tränen in den Augen gesagt, dass er nicht mehr messdienen möchte, weil das mit Schule und Fußball und was nicht alles ansteht, einfach zu viel ist. Und ein anderes Kind hat mir mal gesagt, dass es montags nicht kann, weil es da "Stress" hat. Ich finde, ein Kind sollte eigentlich noch gar nicht wissen, was Stress bedeutet, geschweige denn selbst Stress haben…

Jesus hat mal gesagt: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen." (vgl. Mt 18,3).

Mit Leichtigkeit das Leben genießen

Wahrscheinlich hat er dabei an Kinder gedacht, die fröhlich und abenteuerlustig sind und interessiert die Welt erforschen. Kinder, die sich über die einfachen kleinen Dinge freuen, mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen, ganz unkompliziert Freundschaften schließen und vertrauensvoll und verspielt in den Tag leben.

Wir müssen echt aufpassen, dass unsere Kinder Kinder bleiben und nicht zu kleinen Erwachsenen werden. Nur so können wir Erwachsenen werden wie sie; dürfen mal den stressigen Alltag vergessen und mit einer gewissen Leichtigkeit das Leben genießen und einfach glücklich und zufrieden sein…

