Kolumne: "Vorfreude in Rosa" Stand: 11.12.2024 13:53 Uhr "Früher war alles besser"? – Besser nicht unbedingt, aber anders. Die Adventszeit zum Beispiel. Kirchenredakteurin Jacqueline Rath findet es gut, dass sie heute jeder so gestalten kann, wie er möchte.

von Jacqueline Rath

Keine Plätzchen und keine Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt. Stattdessen: Fastenzeit. Was für uns heute unvorstellbar klingt, war früher normal. Die Adventszeit war genauso eine Fastenzeit wie die Wochen vor Ostern. Eine ruhige Zeit ohne bunte Lichter und frohe Lieder, dafür mit Fasten und Beten.

Opulentes Festessen erst zu Weihnachten

Ich bin froh, dass der Advent als Fastenzeit seit über 100 Jahren nicht mehr vorgeschrieben ist. Weil ich mir gerne die Wartezeit bis Weihnachten mit Lebkuchen und Co. versüße. Aber das großzügige Essen und den Weihnachtsbaum gibt's bei mir trotzdem erst zu den Feiertagen. Die große Geburtstagsparty steigt eben erst an Weihnachten. Der Advent ist ja noch immer eine Zeit des Wartens auf die Ankunft Gottes in der Welt. Gebet und Besinnung gehören für Christinnen und Christen dazu. Und sich zu überlegen, was es für mich persönlich bedeutet, dass Gott Mensch wird.

Die Bedeutung der lila- und rosafarbenen Kerzen

An diesen inneren Aspekt der Adventszeit erinnert mich in vielen Kirchen der Adventskranz. Denn darauf stecken mancherorts drei lila- und eine rosafarbene Kerze. Lila ist traditionell die Farbe der Fastenzeit. An Weihnachten wird dann alles weiß, weil diese Farbe für Christus steht. Mit dem 3. Adventssonntag ist sowas wie Halbzeit auf dem Weg Richtung Weihnachten. Und deshalb schimmert schon etwas von dem Weiß hindurch und aus dem strengen Lila wird ein zartes Rosa.

"Gaudete" heißt der 3. Adventssonntag: "Freut Euch". – Freut Euch, weil Gott zu Euch kommt. Nicht mächtig und pompös, sondern als kleines Baby, dessen Anblick jedem zu Herzen gehen will. Wenn das kein Grund zur Vorfreude auf ein großes Geburtstagsfest ist!

